Eccellenza Le ravennati tutte a bocca asciutta

Una settimana senza vittorie per le squadre ravennati impegnate nel campionato di Eccellenza condanna le formazioni bizantine al fondo della classifica del girone B. È pur vero che la migliore di tutte, il Solarolo, deve recuperare – si gioca domani sera alle 20,30 all’Arboscelli – la gara con il Pietracuta che ha visto due sue partite rinviate per gli impegni dei suoi nazionali sammarinesi con la nazionale del Titano. Anche l’altra è con una ravennate, il Massalombarda, che riceverà la visita dei riminesi il prossimo 6 novembre per recuperare anche la seconda sfida.

Certamente il risultato più importante di giornata è stato il pari (1-1) ottenuto dal Sanpaimola contro la capolista Castenaso, fermata dunque a Conselice grazie al gol nel finale di Landini. Ma per il resto, il turno infrasettimanale e la giornata domenicale, hanno regalato solo amarezze alle formazioni nostrane che, infatti, occupano le ultime quattro posizioni in classifica, a parte proprio il Solarolo che si trova a ridosso della zona playoff anche se ha perso 1-0 in casa del Cava Ronco (gol nel finale di Guiebre) una sfida che avrebbe potuto catapultarla tra le primissime e che ha giocato contro una squadra che la seguiva ad 1 punto.

È pur vero che il Solarolo può recriminare per le occasioni create e non trasformate nel corso del primo tempo. All’ultimo posto della classifica resta il Faenza, dopo il primo punto del suo campionato, ottenuto nel derby col Russi, è caduto 0-2 in casa per mano del Tropical Coriano, lanciato da un dubbio e contestato rigore, concesso dall’arbitro Tavassi di Tivoli che ha lasciato molte perplessità. Rigore concesso proprio a fine primo tempo e gol a inizio ripresa per i riminesi con Dantraccoli, poi ogni velleità di rimonta manfreda è stata bloccata, anche sulla linea come ha fatto il ventenne Prasso – scuola Spal e vincitore di una Coppa Primavera col Cesena – che ha negato il gol a Ndiaye, gol che, quanto meno, avrebbe regalato un finale più emozionante alla partita. Il Faenza ha mostrato qualche passo avanti anche se resta il peggior attacco del girone, con appena 3 gol segnati e la peggior difesa (assieme al Medicina Fossatone) con 13 reti subite, quasi due a partita, un po’ troppe per provare a raggiungere una difficile salvezza. Molti rimpianti per la Reno che ha pareggiato 1-1 col Medicina Fossatone, reduce da due sconfitte consecutive e sull’orlo del baratro sino al 7’ dal termine, quando la Reno ha subito la rete che è valsa 1 solo punto. Poca fortuna anche per il Russi, caduto 3-1 a Granarolo contro il Granamica dei giovani nell’anticipo di sabato.

Ugo Bentivogli