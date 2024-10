Eccellenza. Legnano festeggia la prima vittoria. I lilla ora sperano di tornare al Mari

Nel campionato d’Eccellenza la prima vittoria del Legnano contro il Base 96 Seveso carica i lilla in vista del turno infrasettimanale di domani pomeriggio in casa della corazzata Ardor Lazzate. Un banco di prova importante per la squadra del nuovo presidente Sergio Zoppi, che con i suoi direttori Eros Pogliani e Nicola Caserta sta conducendo il gruppo fuori dalle secche non solo della classifica finora deficitaria, ma di un più in generale solido e stabile riordino societario dopo la recente acquisizione della proprietà delle relative quote.

Ora che è tornato a parlare il campo in maniera convincente dopo tre risultati utili di fila, con due precedenti pareggi, la squadra affidata all’allenatore Luca Cataldo può guardare con una maggiore serenità a quanto l’attende, anche se la scalata della classifica resta impegnativa a cominciare dall’ostacolo di domani. Sarà una settimana intensa per il Legnano che questa domenica poi affronterà un altro turno fuori casa, aspettando anche buone notizie per un possibile ritorno allo stadio Giovanni Mari, che dovrà comunque passare da un accordo con un terzo assegnatario come da bando comunale, appena verrà comunicato l’esito ufficiale di questo da parte delle istituzioni preposte.

Il Legnano, che ha pur ritrovato il seguito caloroso di propri tifosi, intanto non deve farsi distrarre e deve proseguire nel suo tentativo di muovere la classifica il più possibile, anche perché la squadra è stata anche rinforzata di recente con gli arrivi del difensore ex Vogherese, Alessio Pezzella e dell’attaccante Charles Atsina, classe 1989, nato in Ghana ma cresciuto in Italia e chiamato dopo i suoi trascorsi calcistici in giro per mezza Europa a dare man forte in termini di gol e anche di esperienza in una squadra giovane dove si sta mettendo in luce tra l’altro un giovane del 2006, il centrocampista Mattia Mezzanzanica, di cui si parla un gran bene tra gli addetti ai lavori. Nel nuovo corso dei lilla la fiducia ben riposta nei giovani calciatori, è sicuramente una delle note più liete, cui dar merito al club e su cui continuare ad insistere sempre comunque vada, concedendo opportunità e minutaggi importanti in campo.

Luca Di Falco