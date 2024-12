Eccellenza: lo zola di zecchi aspetta il rolo. Castenaso-Medicina Fossatone promette scintille

Quindicesima giornata di andata oggi, alle 14,30, per il campionato di Eccellenza. Partendo dal girone A, l’unica bolognese che vi milita – lo Zola Predosa di Nicola Zecchi – si sta rendendo protagonista di una stagione da far strabuzzare gli occhi. Grazie al successo centrato domenica scorsa sul campo della capolista Nibbiano & Valtidone, il team zolese è salito al terzo posto solitario a due sole lunghezze dalla vetta e l’obiettivo è quello di riuscire a strappare un risultato positivo anche oggi nel match casalingo contro il Rolo. Nel girone B, c’è grande attesa per il derby bolognese (in programma al campo sportivo di Granarolo) tra la terza forza del campionato Castenaso (che ha tra l’altro una partita da recuperare) e il Medicina Fossatone.

La seconda della classe Mezzolara è attesa dal big match di giornata sul campo del Gambettola (che a inizio stagione era stato indicato come assoluto favorito per la vittoria finale proprio assieme al team budriese), l’Osteria Grande ospiterà la diretta rivale per la salvezza Vis Novafeltria mentre il Granamica sarà di scena sul terreno di gioco del Sanpaimola.