Eccellenza: l’unica in trasferta è il Real FQ. Camaiore “alla prova“. Viareggio per i 3 punti

La 9ª giornata nel girone A di Eccellenza Toscana è cominciata già ieri con i due anticipi Massese-Pontebuggianese (2-0) e Fucecchio-Pro Livorno Sorgenti (1-1). Vediamo ciò che attende oggi alle 14.30 le tre versiliesi.

Qui Camaiore (20 punti). Dopo la stangata giunta in settimana la capolista bluamaranto vuole tenere la barra dritta e battere il Certaldo oggi al Comunale. In panchina ci sarà l’allenatore in seconda Donatello Minichilli data la squalifica di Pietro Cristiani fino all’8 dicembre. Tante le assenze pesanti: fuori per squalifica (2 turni) sia Bacci sia Cornacchia e per infortunio Anzilotti, Zavatto e Kthella. L’unico rientro è Barsottini che si gioca la porta con Costa. Terna con Airaghi Colombo di Legnano, Corcione di Pisa,Finizzola di Pistoia.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Costa (Barsottini); 2 Borgia, 6 Velani, 5 Zambarda (C), 3 Belli (2005); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Da Pozzo; 10 M. Ricci; 9 Chiaramonti, 11 Nardi. All. Minichilli.

Qui Real FQ (13 punti). Le buone notizie sono i rientri del portiere Pastine e del play Bartolini. Tanti i ballottaggi da risolvere in mezzo al campo dove c’è abbondanza. Davanti va ritrovato il gol delle punte. La trasferta a Cecina è tosta: occhio a Rovini, Skerma e al terzino volante Fiorini. Al “Rossetti“ dirigerà la Fioravanti di Firenze, assistita da Rocchi e da Puccini di Pontedera.

Probabile formazione (4-3-3): 1 Luci (Pastine); 2 Solimano, 5 Tognarelli (C), 6 Vittorini, 3 Giubbolini; 4 Quercetani (2005), 8 Bartolini (Fortunati), 10 Stringara; 7 Meucci, 9 Micchi (Mangiarotti), 11 Lucarelli. All. Cipolli.

Qui Viareggio (10 punti). Nelle zebre, che in settimana hanno svincolato il quasi mai impiegato difensore Modesto Edu Mengue, oggi nel match interno contro la forte Sestese al Marco Polo Sports Center mancherà solo il lungodegente Manolo Benassi. Fischierà Fatticcioni di Carrara, coi guardalinee Rama di Livorno e Argiolas di Pisa. Stefano Santini potrebbe confermare la difesa a tre varata al Forte.

Probabile formazione (3-5-2): 1 Carpita (C); 5 T. Ricci, 6 Bertacca, 3 Sorbo; 2 C. Belluomini, 4 Maurelli (2005), 10 Marinai (Bianchi), 8 L. Remedi, 11 Bertelli; 9 Brega, 7 Morelli. All. Santini.