Eccellenza. Lupattelli ritorna dai biancorossi all’Fcr

Fcr Forlì protagonista del mercato di riparazione. I biancorossi di Eccellenza si rifanno il look in attacco e, dopo aver ingaggiato il 23enne Abdul Mubarak Zabre, pescano ancora dal Forlì: è ufficiale infatti l’arrivo, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, di Francesco Lupattelli. "Ventuno anni appena compiuti, torna a vestire il biancorosso dopo mezza stagione trascorsa ai box a causa della rottura del menisco. Prima dello stop forzato, aveva racimolato 3 presenze tra campionato di serie D e Coppa Italia col Forlì", recita il comunicato diramato dal club di via Sillaro. Che aggiunge: "Certi amori non finiscono...", in riferimento proprio ai recenti trascorsi di Lupattelli all’Fcr, con cui nell’ultima stagione di Eccellenza aveva timbrato 14 volte in 33 presenze.

Contestualmente l’Fcr ha reso nota la cessione, con la formula del prestito, di Abdoul Cader Yoada al Meldola, compagine che milita in Prima Categoria. In precedenza aveva salutato Moussa Souare: il 26enne attaccante guineano, già campione d’Italia nel 2017-18 con la Primavera dell’Inter allenata da Stefano Vecchi nonché ex Forlì, ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al club del patron Alpi. Se ne va senza lasciare il segno: 10 gettoni e 1 gol.

Con questi movimenti l’Fcr, ora appaiato al deludente Gambettola (fra le favorite alla vigilia del campionato) in settima posizione a quota 21, punta a conquistare una salvezza tranquilla.

m. lo.