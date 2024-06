Eccellenza. "Maceratese con tanti giovani e una spina dorsale di qualità»

"Siamo in trattativa con Gomis, poi sono in fase di valutazione Cirulli, Minnozzi e Perri". Nicolò De Cesare, direttore sportivo della Maceratese, spiega cosa bolle in casa biancorossa dopo le conferme del portiere Federico Gagliardini, del difensore Matteo Nicolosi e del centrocampista Edoardo Ruani. "Sto cercando – il diesse spiega la strategia – di contare su un asse centrale di personalità, per il resto saranno elementi funzionali al gioco proposto dall’allenatore Matteo Possanzini, giovani e soprattutto con tanta fame". In questa fase sono state allacciate diverse trattative. "Ai ragazzi spieghiamo che la Maceratese dovrà lottare per le prime posizioni". Il diesse non conferma di avere l’ok dei centrocampisti Alessio Bracciatelli e Armin Nasic, nell’ultima stagione al Tolentino, non è invece decollata la trattativa con il difensore Mattia Lucarini, alla Jesina nell’ultimo campionato. "Era un profilo che piaceva, ma il ragazzo ha chiesto altro tempo e noi non aspettiamo. La trattativa si è interrotta". C’è un altro discorso da affrontare e riguarda gli under che quest’anno saranno i ragazzi nati nel 2005 e nel 2006. "I giovani – spiega De Cesare – costituiscono un discorso che occupa un ruolo di primo piano. Prenderemo solo quelli che conosciamo e poi valorizzeremo i provenienti del vivaio biancorosso". Il giovane attaccante Federico Pierluigi è stato riscattato dalla Vis Pesaro.

La Maceratese inizierà la preparazione il 24 luglio. "Ho chiesto – dice De Cesare – un campo in erba e al 99% la squadra si allenerà a Montecassiano, anche sostenendo doppie sedute. All’Helvia Recina sono in corso i lavori e prima di settembre non sarà disponibile".