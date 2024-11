Eccellenza Maggi: "Che pubblico a Urbania"

L’Urbania fa suo il derby con l’Urbino, la K Sport Montecchio Gallo supera i Portuali Dorica da continuità ai risultati e assieme al Chiesanuova è sempre sul podio più lato di una classifica che scende fino a trovare all’ultimo posto l’Alma Juventus Fano sconfitta dal Tolentino.

La capolista. "Un successo importante con i Portuali – sottolinea il diesse della K Sport Montecchio Gallo Ettore Mariotti – che ci fa continuare in questa striscia positiva. Non è stata una vittoria facile nonostante il 2 a 0. Prima di averla sbloccata abbiamo avuto dei problemi, poi una volta trovato il gol è andata meglio e abbiamo raddoppiato. Lamentavamo assenze importanti così come i nostri avversari. Nel secondo tempo è stata una partita più equilibrata e forse dovevamo fare un po’ meglio, purtroppo abbiamo subìto un’espulsione. Godiamo del momento senza guardare la classifica pensando alla partita di domenica, quando andremo a Matelica, squadra importante e con ambizioni pari alle nostre se non superiori. Speriamo di recuperare qualche infortunato".

La vittoria dell’Urbania nel derby con l’Urbino è commentata dal mister durantino Simone Lilli: "Abbiamo fatto una buona prestazione che ci ha portato una vittoria molto importante. La partita era molto sentita da entrambe e piena di insidie. La cosa che mi é piaciuta di più è stata quella di essere sempre rimasti in partita, avendo un equilibrio mentale che ci ha permesso di valutare al meglio tutte le situazioni che si presentavano in campo. Adesso ci aspetta una settimana molto importante con la semifinale di ritorno della Coppa Italia di mercoledì a Osimo e la trasferta di Fabriano. Godiamoci questa vittoria nel derby ma da domani occorre resettare tutto per concentrarci al meglio". Il diesse Stefano Maggi aggiunge: "Vittoria meritata per ciò che si è visto nei 90 minuti; la gara si è sbloccata nel primo tempo, poi siamo stati bravi a concedere poco ad un avversario dotato di grandi individualità. Il rigore di Rivi nel finale ha chiuso definitivamente i giochi. Menzione speciale per il nostro pubblico, uno stadio così pieno è sicuramente un ottimo spot per Urbania".

Per l’Urbino il commento post derby è del dg Ivan Santi Urbino Calcio: "Peccato perché c’erano tutte le premesse per fare una buona partita. Invece ci sono mancate diverse cose e soprattutto quella energia che nei derby non può mancare. Abbiamo subito un gol incredibile che ci ha tagliato le gambe e non abbiamo quella reazione che ci aspettavamo tutti. Ora la classifica parla chiaro, dobbiamo con umiltà e determinazione rimetterla a posto punto su punto. Al momento occorre badare al sodo e tornare a giocare con il coltello fra i denti. Complimenti all’Urbania per la partita disputata. È certo che noi abbiamo fatto molto per far pendere l’ago della bilancia a favore dei durantini. Occorre quanto prima dimenticare in fretta questa sconfitta e ripartire con un altro spirito. Da ultimo un grazie sentito ai tanti tifosi di Urbino che ci hanno seguito in questo derby a Urbania. Spiace molto anche per loro".

Il diesse Francesco Amati aggiunge: "Una partita sentita soprattutto per l’importanza che portava sia di risultato che per il derby, una sconfitta pesante per via di episodi, un plauso all’Urbania. Ora si analizzerà la situazione provando a risollevare questo Urbino costruito per proseguire l’ottimo lavoro svolto in questi ultimi 3 anni. Se ci saranno opportunità di mercato se ne prenderà in considerazione. Ottava sconfitta stagionale per l’Alma Fano. In gol (su rigore) l’ultimo arrivato: l’attaccante Cheke Yacouba Cissé, classe ’92.

Amedeo Pisciolini