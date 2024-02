Eccellenza. Mariani: "A Jesi prova di maturità del Montefano»

"La squadra ha dato prova di maturità". Ecco l’aspetto che più ha soddisfatto Nico Mariani, allenatore del Montefano, della gara giocata a Jesi, oltre alla vittoria che ha permesso ai viola di portarsi a 2 punti della vetta. "I ragazzi – aggiunge – erano attesi da una partita complicata, su un campo difficile, contro una formazione blasonata". Una vittoria centrata grazie all’apporto di tutti. "Un complimento alla rosa: ha fatto bene chi è partito dal primo minuto e chi è subentrato ci ha permesso di mettere ancora un qualcosa in più". La partita è stata ben interpretata. "Nel primo tempo siamo stati bravi a non prendere gol, ad avere la pazienza giusta e la partita è cambiata una volta passati in vantaggio. Ci è servita l’esperienza dello scorso anno". In quella occasione il Montefano era tornato a mani vuote dal Carotti in un periodo simile all’attuale, cioè complicato per i leoncelli e con i viola in buone condizioni. E adesso bisogna rimanere concentrati senza lasciarsi andare a voli pindarici, occorre restare sul pezzo. "La società – spiega l’allenatore – ci dà l’esempio. Abbiamo un presidente e una società importanti che ci fanno stare bene, ci fanno rimanere con i piedi per terra grazie alla loro serenità e al modo di starci vicino. Dovremo poi mantenere l’atteggiamento di chi si diverte a stare in campo". Il campionato ancora riserva non poche insidie, domenica il Montefano riceverà il Chiesanuova per una sfida d’alta classifica. "È la prima di otto finali. Si tratta di una sfida tra piccole realtà che stanno dimostrando di potere stare tra i grandi, ci confronteremo con un avversario forte e allenato da un tecnico che stimo".