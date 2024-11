Eccellenza. Mariani: "K-Sport con autorità». Santi: "Urbino, vittoria netta»

Due nuove capolista in Eccellenza: la K Sport Montecchio Gallo e il Chiesanuova, dietro a loro (a meno 1), la Maceratese che aveva primeggiato in questo avvio di torneo. Sei vittorie e due pareggi hanno caratterizzato la nona giornata. Riguardo le pesaresi due (l’Urbino e la K Sport) hanno incamerato il successo mentre le altre (Urbania e Alma J. Fano) non hanno capitalizzato il risultato.

Primo posto dunque per la K Sport Montecchio Gallo. "Con la Sangiustese (a Villa San Filippo) è stata una bella gara, giocata su di un campo difficile – commenta il giorno dopo il dg della K Sport Matteo Mariani –. Non siamo partiti benissimo, concedendo forse il primo quarto d’ora al nostro avversario che ha mostrato di essere probabilmente più abituati di noi a giocare sul quel tipo di terreno di gioco in erba artificiale non in grandi condizioni. Trovate le misure però siamo venuti fuori alla grande. Ci è stata annullata la rete del possibile vantaggio di Nobili su di un fuorigioco forse millimetrico e negato poi un calcio di rigore per un fallo di mano in area di Iommi, ma i ragazzi sono stati superlativi a non scoraggiarsi e trovare il goal del vantaggio con Peroni a metà della ripresa. C’è stata poi una naturale reazione della Sangiustese ma siamo riusciti a controllare bene il risultato rischiando poco o nulla".

La vittoria contro il Montegranaro è commentata dal dg dell’Urbino Ivan Santi: " Una vittoria molto più netta del risultato finale. Il Montegranaro si è dimostrata squadra solida e quadrata che soprattutto nel primo tempo ha fatto una gara intensa mettendo la nostra difesa in apprensione. Ma domenica i ragazzi hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo con una condotta di gara impeccabile fino al 96’ non rischiando mai nulla e sfiorando più volte il raddoppio. Speriamo di aver intrapreso un nuovo percorso con le idee del mister che i ragazzi stanno metabolizzando e il recupero degli infortunati sta facendo da contorno a questa situazione. Ora siamo pronti mentalmente e fisicamente al derby di Urbania di domenica prossima".

Il rammarico. "C’è sicuramente del rammarico – sottolinea il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini – perché eravamo riusciti a sbloccarla e nel primo tempo siamo andati vicini più volte al raddoppio che avrebbe messo in sicurezza il risultato, invece non siamo stati cinici e non siamo riusciti fare il raddoppio. Poi nel secondo tempo abbiamo pagato perché il Tolentino è venuto fuori, noi siamo calati visibilmente e abbiamo purtroppo subito questa ennesima rimonta dopo quale di mercoledì in Coppa con l’Osimana. Peccato perché quelli di domenica erano 3 punti importanti che ci avrebbero permesso di rimanere a contatto con la posizione di testa, quindi c’è rammarico per la sconfitta". Per il Tolentino si è trattato del primo successo casalingo.

La sconfitta dell’Alma Juventus Fano a Montefano è arrivata nel secondo tempo dopo che nella prima parte della gara i ragazzi di mister Tridici avevano espresso del buon gioco senza però cogliere il risultato. Prestazione sterile e con poche idee nei secondi 45 minuti. Il Montefano è stato bravo a sfruttare le occasioni avute.

am. pi.