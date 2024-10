Eccellenza. Mariotti: "K-Sport cinica e brava». Santi: "Urbino, una gara stregata»

Peroni cala il tris e la K Sport fa cinquina sulla ruota dell’Atletico Mariner avvicinandosi alla zona dell’alta classifica. Pari e patta sotto i ‘Torricini’ tra i ducali e l’Alma Fano e trasferta negativa per l’Urbania. Va come un treno la capolista Maceratese. Questo in sintesi è quello che ha detto la settima giornata.

La vittoria della K Sport Montecchio Gallo a San Benedetto è commentata dal diesse Ettore Mariotti: "Usciamo da questa trasferta con tre punti importanti per la nostra classifica. La squadra ha approcciato bene la gara fin dai primi minuti e siamo stati bravi a passare subito in vantaggio con Peroni. Nel secondo tempo i nostri avversari sono partiti molto forte, ma siamo stati bravi e fortunati nell’episodio a raddoppiare. Il secondo gol deve avere un po’ demotivato il nostro avversario e siamo molto bravi ad approfittare del momento per trovare poi gli altri tre gol concludendo la gara con grande concentrazione. Adesso ci aspetta una gara tosta contro una grande squadra come l’Osimana, da oggi cominceremo subito a prepararci per farci trovare pronti".

Il derby tra Urbino e Alma Juventus Fano non ha visto né vinti né vincitori. Dice Ivan Santi, ds dell’Urbino: "Una partita strana che abbiamo disputato con tante assenze – spiega il dg dell’Urbino Ivan Santi – onore all’Alma Fano che ha giocato una buona partita. Noi eravamo un po’ contratti nel primo tempo e il loro gol è nato da una nostra distrazione. Nella ripresa abbiamo cambiato alcuni giocatori ed anche atteggiamento. Ci siamo buttati nella loro metà campo anche se abbiamo rischiato alcuni contropiedi. Poi abbiamo costruito almeno 5-6 occasioni clamorose per pareggiare e la porta fanese sembrava stregata. Al 95’ nell’ennesima mischia abbiamo trovato il meritato pareggio. Dobbiamo subito ripartire perché domenica andremo a far visita alla capolista Maceratese ma io credo che ci sarà da divertirsi". Da parte del Fano il pareggio (subito al 96’) è stato giudicato beffardo. "E’ la seconda volta che ci pareggiano alla fine della partita – dice il presidente dell’Alma Salvatore Guida – la squadra è in crescita, se domenica avessimo vinto non avremmo rubato nulla, questo mi fa essere fiducioso per il perseguo del campionato". Nuovi arrivi? "Siamo alla ricerca di una punta centrale, dovrebbe arrivare in settimana".

La sconfitta dell’Urbania a Matelica è sintetizzata dal patron durantino Jacopo Sansuini: "Partita deludente, siamo stati scarichi, abbiamo approcciato male la partita, abbiamo preso gol dopo 2minuti e mezzo e dopo dieci minuti stava 2 a 0 per i nostri avversari. Siamo stati per tutto il primo tempo in balia del Matelica, senza mai riuscire a reagire, creare situazioni e stare in campo con la giusta personalità. Un primo tempo veramente brutto, abbiamo preso poi il gol nel recupero. Non mi sarei aspettato un primo tempo cosi. Nel secondo c’è stato un pizzico di reazione in più anche perché il Matelica ha smesso di attaccare, però la nostra reazione è stata confusionaria ripeto una partita deludente. Anche il Matelica aveva giocato mercoledì in Coppa e quindi non ci sono scusanti di stanchezza, soprattutto nel primo tempo i nostri avversari andavano al doppio. Ora adesso dobbiamo recuperare le energie e subito invertire la rotta nella prossima partita con il Tolentino in casa". Amedeo Pisciolini