Eccellenza. Martedì: "Maceratese, dopo la sosta un match chiave»

"A Castelfidardo ci giocheremo tutto: è la nostra ultima possibilità per dare un senso alla stagione e raggiungere l’obiettivo playoff". Mattia Martedì, difensore esterno della Maceratese, è già proiettato a questa gara in programma il 7 aprile dopo questa sosta, intanto oggi alle 10.30 i biancorossi sosteranno un test a Trodica . "Veramente – aggiunge – avremmo voluto giocare subito in campionato dopo la sconfitta di domenica, sfruttiamo così la sosta per prendere fiato anche se quella battuta d’arresto non ci va giù". Il giocatore torna alla sconfitta. "A parte le decisioni arbitrali, abbiamo fatto una grossa gara senza raccogliere nulla". Ma ora si pensa alla gara di Castelfidardo che rappresenta lo snodo della stagione, con i locali che occupano l’ultima piazza per i playoff e hanno un vantaggio di 3 punti su Maceratese e K Sport Montecchio Gallo, inoltre i biancorossi non avranno gli squalificati Gagliardini, Luciani, Strano e Mancini. "Ci attende un avversario forte e sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria a Civitanova, noi accuseremo delle assenze, tante e importanti, ma chi andrà in campo darà tutto. A Castelfidardo dovremo fare una prova maiuscola, è l’ultima opportunità". Sarà una Maceratese che dovrà prestare attenzione agli avversari. "Dovremo giocare una gara sulla falsariga delle ultime partite quando siamo apparsi più sciolti". Ma cosa è successo che ha sbloccato la squadra? "È difficile da spiegare essendoci tante variabili nel calcio, c’è da fare i complimenti all’allenatore Ruani le cui indicazioni sono state seguite dalla squadra. Non che i tecnici precedenti non abbiano avuto dei meriti, magari qualche giocatore si è trovato meglio con Ruani e il dato è che nelle ultime gare siamo scesi in campo più spensierati".