Eccellenza Massese, big match con la Pro Livorno: "Nessun stravolgimento ma pochi cambiamenti"

È il giorno di Massese-Pro Livorno, il big match della terza giornata in programma alle 15 di questo pomeriggio al ‘Vitali’ fra i ragazzi di Pisciotta e quelli di Bandinelli. Nonostante siano passate solo due settimane dall’inizio del campionato e, come sottolineato a più riprese dal tecnico bianconero, sia presto per trovare il candidato principale alla promozione, i labronici fin qui hanno dimostrato di fare sul serio e ben figurato nelle prime uscite contro il Mobilieri Ponsacco, appena tornato in Eccellenza dopo due stagioni in Serie D e battuto in casa propria alla prima giornata per 1-0, e contro la Pontebuggianese, liquidata domenica scorsa per 2-0 in quel di Livorno.

In questo modo i biancoverdi sono balzati davanti a tutti in classifica, con la sola Sestese capace di tenerne il passo, ma con un gol segnato in meno. I livornesi in stagione hanno tuttavia già dimostrato di non essere una corazzata imbattibile, avendo ceduto il passo in Coppa Italia al non irresistibile Sporting Cecina, passato agli ottavi grazie al 2-0 casalingo e al successivo 1-1 della gara di ritorno.

Non sarà facile, in ogni caso, per la Massese, che si presenta alla sfida di oggi con alle spalle le fatiche di 2 partite negli ultimi 7 giorni per via del recupero disputato (e vinto 2-0) mercoledì contro il Certaldo. Se il successo sui viola dal punto di vista mentale ha rappresentato un’iniezione di fiducia per i bianconeri, dal punto di vista fisico ha invece sottratto enormi energie a Buffa e compagni, che fra tre giorni sono attesi da un’altra partita, quella di Coppa Italia contro il Real Forte Querceta, decisiva per il passaggio del turno dopo il 2-1 esterno dell’andata firmato Buffa-Costanzo. I tanti impegni ravvicinati (5 in 2 settimane se si considera anche la trasferta contro la Sestese di domenica prossima) costringono quindi mister Pisciotta a qualche cambio, soprattutto nell’undici titolare.

I convocati per il match di domani sono infatti gli stessi che hanno accolto il Certaldo, ma per il tecnico palermitano qualche variazione dovrà essere fatta per far rifiatare i più stanchi: "Nessuno stravolgimento – ha detto –, ma qualcosa cambierò e qualcuno verrà fatto rifiatare in vista della sfida di Coppa. L’importante, comunque, è pensare sempre una partita alla volta. I ragazzi sono preparati ad affrontare la gara di domenica perché si tratta di una gara molto importante, che va giocata con tutto quello che uno ha dentro, poi penseremo a ricaricare le batterie".