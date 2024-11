Eccellenza Massese, derby di fuoco al Vitali: "Contro il Viareggio sono vietati passi falsi"

Il derby domenicale col Viareggio non è naturalmente un match che sta passando inosservato a Massa. La sfida rievoca tanti ricordi per i tifosi massesi che domenica faranno un tuffo nel passato. Lo stadio sarà aperto soltanto agli sportivi di casa dato che, come previsto, è stata vietato l’ingresso ai residenti nella provincia di Lucca.

"E’ una partita che non c’è bisogno di preparare – ha preannunciato il tecnico Massimiliano Pisciotta – perché è sentitissima in città ed è troppo importante per i nostri tifosi. E’ fondamentale anche per la classifica se vogliamo rimanere agganciati al treno di testa ed avvicinarci a chi sta davanti. Noi siamo pronti ed andremo ad affrontarla nella maniera più giusta e sportivamente “cattiva“ possibile. La squadra sta crescendo giorno dopo giorno ed ho un gruppo sano ed intelligente, sempre più consapevole della propria forza".

Il Viareggio, ferito dall’eliminazione patita in Coppa, promette battaglia con qualche arma in più a disposizione e facendo tesoro proprio della batosta presa a Seravezza che gli è valsa anche la contestazione da parte dei propri tifosi. "Sappiamo che sarà una partita completamente differente. Loro fra l’altro hanno già fatto mercato e avranno dei giocatori nuovi. Anche a livello tattico mi aspetto una squadra con un approccio diverso ma questo per noi non è un problema. Manteniamo una nostra identità che va al di là del modulo. Già da giocatore e ancor più da allenatore ho imparato che il modulo lo fanno i ragazzi che hai a disposizioni. Deve essere cucito su di loro. Alla fine puoi giocare in tanti modi ma se poi in campo non corri serve a poco".

Sul fronte rientri va registrato quello importante del difensore Tiziano Andrei. "E’ uno dei nostri capitani, uno degli elementi di spicco della rosa. Riaverlo a disposizione mi darà l’opportunità di avere più scelte a disposizione e di poter spostare qualche pedina sul campo". Niente da fare, invece, per Andrea Vignali che ha ripreso a lavorare anche col gruppo ma non è ancora arruolabile nell’immediato.