Eccellenza Massese in salute. Test verità contro il Cecina

Per la prima volta in stagione sarà una Massese al gran completo quella che questo pomeriggio sfiderà allo stadio Loris Rossetti di Livorno lo Sporting Cecina terzo in classifica. Tra i convocati, infatti, è rientrato anche il lungodegente Andrea Vignali com’era stato preannunciato dal tecnico Massimiliano Pisciotta. E’ improbabile che il capitano riparta subito titolare dopo il lungo periodo di inattività ma sicuramente potrà costituire un’arma importante da utilizzare a partita in corso e soprattutto da sfruttare nel proseguo della stagione. Vignali è un giocatore unico per caratteristiche e per la sua capacità di creare la superiorità numerica. Alla fine ce l’hanno fatta ad essere arruolabili anche Bertipagani e Bossini che in settimana avevano lamentato entrambi una distorsione alla caviglia. I bianconeri, insomma, potranno sprigionare tutto il proprio potenziale in una gara molto importante che in caso di vittoria potrebbe farli riaffacciare a quella zona playoff che hanno assaporato solo di sfuggita.

Proprio questa trasferta assieme all’ultima del 15 dicembre in casa del Cenaia, secondo nel girone, saranno determinanti per definire la classifica della Massese al termine del girone d’andata. Contro lo Sporting Cecina mister Pisciotta dovrebbe riproporre la stessa difesa che ha concesso pochissimo al Viareggio. Uno dei dubbi di formazione riguarda il ruolo di regista davanti alla difesa dove il tecnico palermitano alterna Brizzi e Cecilia a seconda se ha bisogno di più geometrie o fisicità. L’altro interrogativo è davanti. Nell’ultimo match Buffa è stato lasciato solo davanti coi vari Anich, Bertipagani, Costanzo e Bartolomei chiamati a turno a supportarlo. Vedremo se verrà riproposta la stessa soluzione o se Buffa verrà affiancato da una vera seconda punta come Goh o Lorenzini.