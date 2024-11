Eccellenza Massese, momento fantastico. Trasferta trappola contro il Montespertoli. Pisciotta illustra le caratteristiche degli avversari: "Giocano insieme da un paio d’anni, si difendono bene e sanno andare in profondità"

Il roboante successo di Coppa col Viareggio ha riconsegnato per il campionato una Massese ancora più consapevole dei propri mezzi. Domenica la squadra bianconera sarà di scena a Montespertoli col morale a mille anche se con un po’ più di stanchezza nelle gambe per l’impegno infrasettimanale. "Il Montespertoli è un avversario che si difende bene ed a cui piace andare in profondità – ha anticipato il tecnico Massimiliano Pisciotta – e noi dovremo evitare che succeda. Fra l’altro hanno calciatori che giocano insieme da un paio d’anni e si conoscono a memoria".

Rispetto a mercoledì nella Massese tornerà Romiti, che in Coppa era squalificato, mentre Andrei ha quasi smaltito la distorsione al ginocchio ma è febbricitante e rimane in dubbio per la panchina. Vignali, invece, dovrebbe riaggregarsi al gruppo martedì prossimo. Dietro c’è Quilici che è entrato in diffida e dovrà fermarsi alla prossima ammonizione. Mercoledì il tecnico siciliano ha avuto buone risposte da tutto il gruppo, compreso chi ha giocato meno come Cecilia e Goh.

"Non sono sorpreso dal rendimento che ha avuto Cecilia anche in difesa – spiega Pisciotta – perché è un giocatore che conosco bene. E’ un ruolo non suo ma che potrebbe anche diventarlo. Per quanto riguarda Goh sta entrando pian piano nella mia mentalità ma ancora non lo ha fatto del tutto. Sono contento, comunque, del rendimento di tutta la squadra. Dalla mia ho i ragazzi più esperti che mi danno una grossa mano. Sono degli allenatori in campo e per me diventa tutto più facile".

Gianluca Bondielli