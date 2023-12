Eccellenza. Minella suona la carica alla Sangiustese Vp: "Dobbiamo fare punti a casa della K Sport»

"Ci attende un avversario forte, noi siamo in un periodo di difficoltà ma il gruppo è vivo e con tanta voglia di tirarsi fuori da questa situazione". Santiago Minella, attaccante della Sangiustese Vp, parla della sfida di domenica in casa della K Sport Montecchio Gallo. "Si tratta – spiega – di una squadra forte in ogni reparto. Sarà una gara importante in cui dovremo cercare di portare via l’intera posta in palio, comunque cercare di fare punti perché ne abbiamo bisogno". Il gol per un attaccante è la migliore medicina e quello segnato domenica scorsa ha un grande valore per Minella. "È stato doppiamente importante. Innanzitutto per la squadra, in quanto ci ha consentito di non perdere e di rimetterci in partita. E poi a livello personale perché era un po’ che lo stavo cercando, meno male che sia arrivato in un momento in cui ne avevamo bisogno e quindi è stato ancora più bello e utile". È necessario che la squadra rossoblù mostri la stessa determinazione messa in campo contro il Montegiorgio. "Ci siamo trovati in svantaggio – ricorda – su rigore, magari concesso anche un po’ generosamente, poi loro si sono chiusi e non è stato facile in simili situazioni trovare il pareggio. Alla fine ci siamo riusciti, anzi avremmo potuto anche vincere se non fosse stato segnalato fuorigioco sul gol di Ouedraogo, che ancora oggi ci lascia perplessi. È stato comunque un match tosto, abbiamo cercato di dare il massimo per provare a prenderci i tre punti, però purtroppo non ci siamo riusciti".