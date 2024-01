Eccellenza. Montecatini battuto: "Resta la prestazione»

A Montespertoli comincia tutt’altro che bene il girone di ritorno del Valdinievole Montecatini che nonostante avesse tenuto il campo per quasi tutta la partita è finito per dover abdicare a una manciata di minuti dal fischio finale. Ancora senza due pedine importanti dell’organico di mister Tocchini, la squadra era riuscita e mettere in difficoltà i terzi della classe poi un errore di valutazione difensivo ha permesso ad Anichini di firmare i tre punti pratesi finali.

"La squadra c’è – afferma il tecnico termale –, nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni importanti, abbiamo colpito un palo con la palla che ha danzato sulla linea bianca ma nessuno è riuscito a dare il colpo giusto, poi nel finale ancora una valutazione difensiva non azzeccata ha permesso agli avversari di segnare".

Da parte avversaria, invece, i pericoli sono stati limitati. "Il Montespertoli ha fatto un solo tiro in porta e ha segnato, ma il calcio è anche questo, quello che posso dire dei miei ragazzi – ha terminato l’allenatore – è che ho vista la determinazione e la voglia di crederci, sono certo che con questa mentalità possiamo risalire la china, con un pizzico di fortuna in più possiamo respirare meglio tutti e magari giocare senza affanni".

Stefano Incerpi