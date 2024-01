Eccellenza. Montefano a due punti dalla vetta: "Non pensiamo alla classifica»

"La vittoria a Montegiorgio deve darci quella spinta necessaria per affrontare una gara complicata come quella che ci attende domenica contro la Sangiustese". Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano, ha messo nel mirino il prossimo appuntamento dei viola arrivati a 2 punti dalla vetta mentre i prossimi avversari sono penultimi. "Ecco una delle insidie, cioè – spiega Gigli – farsi condizionare dalla loro classifica. Nelle ultime gare la Sangiustese ha offerto delle buone prestazioni, la società vuole salvarsi e ha apportato dei correttivi dal mercato, ha un allenatore preparato come Giandomenico che è un profondo conoscitore della categoria. In definitiva, ci vorrà di certo un Montefano all’altezza della situazione".

Il morale in casa viola è alto dopo i 3 punti conquistati a Montegiorgio che hanno avvicinato la squadra alla vetta. "Vincere in trasferta non è mai facile, ma noi – si raccomanda Gigli – non dobbiamo pensare alla classifica ma tenere bene a mente che l’obiettivo è conquistare al più presto 39-40 punti che ci danno la sicurezza della salvezza, tuttavia abbiamo le carte in regola per giocarcela con chiunque".

Dopo 17 gare il Montefano ha conquistato 14 punti in 8 gare esterne e altrettanti in 9 partite disputate sul suo campo, anche se contro Maceratese e Civitanovese i viola sono stati costretti a giocare in trasferta. "Lo scorso anno – ricorda Gigli – abbiamo fatto registrare un trend molto importante in casa e meno in trasferta. Invece il dato di questa stagione testimonia il percorso di crescita della squadra e che sta dando i suoi frutti il lavoro svolto dal tecnico e dal suo staff".