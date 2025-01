Eccellenza. Montefano, l’analisi di mister Amadio: "Troppo leggeri, ci facciamo gol da soli»

"Spesso ci siamo fatti gol da soli nelle ultime gare". Peppino Amadio, tecnico del Montefano, indica il problema dei viola usciti battuti dalla K Sport Montefano Gallo che ha sfruttato una leggerezza dei padroni di casa: Dominici lasciato solo in area e libero di colpire la palla entrata lenta in rete con il portiere David apparso poco reattivo. Poi la squadra ha reagito. "Qualcosa abbiamo creato e il loro portiere è stato decisivo, è mancata la zampata vincente. Ma sui gol siamo stati leggeri". Certi errori si stanno ripetendo da tempo. "Forse – spiega il tecnico – paghiamo qualcosa a livello di concentrazione. Occorre stare sul pezzo perché siamo puniti alla prima leggerezza. Non c’è altra soluzione se non quella di lavorare come stiamo facendo".

Nella ripresa ha debuttato Matteo Palmucci: il giocatore ha fatto la prima apparizione dopo un lungo recupero e rappresenta a tutti gli effetti un rinforzo. "È un valore aggiunto e ha fatto bene lo spezzone di gara. Potrà darci tanto sulla trequarti e in mezzo al campo". A fine del primo tempo c’è stata l’uscita del giovane Galeotti. "Dobbiamo aspettare qualche giorno – conclude Amadio – perché possa essere valutato l’infortunio".