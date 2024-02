Eccellenza. Montespertoli fermato da fango e avversari

camaiore

2

montespertoli

0

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Crecchi, Anzillotti, Zambarda, D’Alessandro, Adami, Amico, Geraci (dal 30’ pt Kthella) Da Pozzo (dal 45’st Verona) Imbrenda (dal 40’st Belluomini). A disp.: Azioni, Pezzini, Natali, Ricci, Bianchi, Nazzaro. All.: Cristiani.

MONTESPERTOLI: Biotti, Marconi, Corradi (dal 18’st Focardi) Conti, Calonaci, Pecci (dal 30’st Marcacci) Fiaschi, Anichini, Cioni, Mosti (dal 1’st Lotti), Falconi, (dal 1’st Maltomini). A disp.: Onori, Olmi, Trapassi, Raba, Leoncini, Marcacci, Cremonini. All.: Sarti.

Arbitro: Bulletti di Pistoia.

Reti: 21’pt Amico, 35’st rig. Imbrenda.

Note: ammoniti Checchi (C), Imbrenda (C), Cristiani (C), Marconi (M), Pecci (M), Anichini (M), Calonaci (M).

CAMAIORE – Si ferma a Camaiore la marcia del Montespertoli (sconfitto 2-0) che in un campo fangoso non è riuscito a mettere in mostra le sue qualità migliori. Merito anche di un Camaiore apparso tutt’altra squadra rispetto al girone di andata dopo il cambio di allenatore.

Gara che parte subito con ritmi alti. Al 20’ squillo ospite con Fiaschi che solo in area angola nel sette ma Barsottini si supera con un grande riflesso. Gol sbagliato, gol subito, come nella piu classica delle leggi non scritte del calcio: e così un minuto dopo Amico è il piu lesto a presentarsi sulla respinta corta di Biotti su una conclusione dalla distanza di Borgia e a fare centro da due passi per il vantaggio dei locali. Occasioni per raddoppiare in chiusura di primo tempo per i padroni di casa, ma anche il Montespertoli va vicino al pareggio.

La ripresa vede le due squadre calare il ritmo per la fatica e la pioggia in aumento con poche vere occasioni. Al 50’ colpo di testa di Corradi che termina fuori, replica dei locali con una conclusione fuori misura di Imbrenda. Al 70’ ospiti che vanno vicini al pari con un tiro cross di Fiaschi che attraversa l’area senza trovare la deviazione vincente e al 80’ la rete che chiude il discorso: Kthella lanciato a rete viene steso da Biotti in uscita, dal dischetto si presenta Imbrenda che con una conclusione centrale spiazza il portiere e regala la rete della tranquillità ai suoi.

Carlo Andrea Brunini