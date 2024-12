Eccellenza: oggi col Granamica è abile e arruolato Armaroli. Volti nuovi in campo per il Sant’Agostino

Dopo aver saltato il turno di domenica scorsa a Massa Lombarda, il Sant’Agostino sarà regolarmente in campo oggi (ore 14.30), in casa col Granamica. I ramarri si presentano al via con tante novità di mercato. Il presidente Bruno Lenzi aveva preannunciato che i giocatori sarebbero stati tesserati non prima che si facessero degli accertamenti medici, perché alcuni di loro erano reduci da infortuni. A cominciare dal più rappresentativo, l’ex attaccante spallino Gian Luca Laurenti, che li ha superati, quindi potrà giocare ma dalla partita successiva, mercoledì della prossima settimana (ore 14.30) a Massa Lombarda nel recupero. Abile e arruolato il difensore Samuele Armaroli, ex Corticella e Granamica. Ha approfittato della settimana di sosta dei campionati il direttore sportivo Marco Secchieroli per mettere a segno due altri colpi importanti di mercato. Il primo è Paolo Cinelli, jolly difensivo del 2021, proveniente dall’Eccellenza toscana ma residente a Correggio. L’altro è Federico Corsi, 19 anni, una mezza punta o trequartista a seconda delle necessità, ex Primavera del Bologna, l’anno scorso in forza al Mezzolara in serie D. Hanno salutato la compagnia il difensore Vittorio Maietti (rescissione consensuale) e Filippo Fiorini, che è l’addio che fa più rumore, dopo nove anni in ramarro, approdato a Comacchio. Contro il Granamica mancherà il nuovo acquisto Laurenti, ma anche Anostini, il suo infortunio si è rivelato più grave del previsto. Scorrendo la classifica, oggi sembrerebbe un avversario alla portata. "Dovremo cercare di sbloccare la partita prima possibile – afferma il ds Secchieroli – Granamica attraversa una fase difficile, ma è normale in una squadra così giovane, che ha nell’agonismo il punto di forza".