Eccellenza, oggi in campo: l’Urbania fa visita all’Osimana, K Sport a Castelfidardo. Il big match inaugura il nuovo anno: Urbino ospita Civitanova

Oggi il campionato di Eccellenza riparte con la prima giornata del girone di ritorno. Si gioca su tutti in campi alle ore 14,30. Riguardo le provinciali l’Urbino gioca in casa mentre la K Sport e l’Urbania sono impegnate in trasferta. Questo il programma. Urbino- Civitanovese. È il big match della giornata. La Civitanovese è assieme al Chiesanuova la capolista del girone, l’Urbino la insegue a 1 un punto e in caso di vittoria ci sarebbe lo scavalco. Significativo il commento del dg dei ducali Ivan Santi: " Si ricomincia con una partita che può già rappresentare molto per il nostro futuro. Infatti una vittoria contro la Civitanovese prima in classifica avrebbe un grande significato e darebbe grande impulso al prosieguo della stagione. Affronteremo una delle squadre migliori del girone che non nasconde ambizioni per il salto di categoria. Dal canto nostro sappiamo che possiamo giocarcela con tutti e proveremo anche con la Civitanovese a fare la partita e cercare il risultato pieno dopo una serie di pareggi inanellati nella seconda parte del girone di andata. Sicuro assente Tamagnini per via di un infortunio subito nell’ultimo match del girone di andata che ne avrà ancora per almeno un mese. Sarà l’occasione per vedere all’opera anche i nuovi Mataloni e Tagnani arrivati in settimana e desiderosi di mettersi in mostra. Per il resto tutti a disposizione di mister Ceccarini. Questo girone di ritorno si presenta una vera e propria incognita sia per l’equilibrio che ha regnato fino ad ora sia perché tante squadre hanno cambiato nel corso del mercato invernale diversi giocatori e occorrerà quindi vedere se ci saranno stravolgimenti dei valori espressi fino ad ora". Arbitro Francesco Polizzotto (Palermo).

Osimana- Urbania. Il commento pre-partita è del patron dell’Urbania Jacopo Sansuini: "Iniziamo questo girone di ritorno con la trasferta di Osimo. Una partita difficile contro una squadra ambiziosa e con entusiasmo dopo la vittoria di coppa. La mia squadra però si è preparata bene per questo appuntamento. Durante le feste abbiamo recuperato molti effettivi e possiamo contare su quasi tutta la rosa". Arbitro Riccardo Latuga (Pesaro).

Castelfidardo- K Sport Montecchio Gallo. "È una partita- sottolinea alla vigilia il dg del Montecchio Gallo Matteo Mariani- che personalmente temo molto per mille motivi".

Le altre gare: Chiesanuova- Maceratese, arbitro El Houssine El Mouhsini (Pesaro). Jesi- Montegiorgio, arbitro Stefano Cocci (Ascoli Piceno). Montefano- Montegranaro, arbitro Matteo Piagliacampo (Pesaro). Monturano- A.Azzurra Colli, arbitro Guglielmo Noce (Genova). Tolentino- Sangiustese, arbitro Francesco Tasso (Macerata).

Nella foto: Urbino in azione (f.to di D.Bastianelli)

Amedeo Pisciolini