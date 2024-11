Eccellenza, oggi la trasferta contro il Mazzola. Fani gioca d’anticipo. Viola per il primato

In campo per il sorpasso, per puntare al primo posto nel girone B del campionato di Eccellenza anche se potrebbe trattarsi di un piazzamento che durerà alcune ore. Ecco l’impegno che attende all’orizzonte la Castiglionese di Roberto Fani che sarà di scena questo pomeriggio alle 14.30 sul campo di Colle Val d’Elsa per l’anticipo contro il Valentino Mazzola. Una partita che inaugura la decima giornata e che rappresenta per i viola una ghiota occasione. Attualmente Menchetti e compagni sono infatti al secondo posto in classifica con i loro 18 punti, uno in meno rispetto alla capolista Affrico. I fiorentini, neopromossi, saranno di scena domani sul campo del Lanciotto in quello che è un derby tra la capolista contro la penultima della classe. Fani per l’occasione potrà contare sull’apporto di un buon numero di sostenitori, pronti a mettersi in viaggio per raggiungere appunto Colle Val d’Elsa e sperare nel colpaccio esterno. Per i viola è sicuramente un ottimo momento. Sei risultati utili consecutivi, due vittorie nelle ultime due partite. Un attacco che funziona e una difesa solida sono i segnali quanto mai incoraggianti per la truppa del tecnico aretino che non ha fatto mistero di sognare in grande. Per la cronaca in settimana ha salutato la maglia viola il centrocampista Jhony Galli che aveva trovato fin qui poco spazio.

Per quanto riguarda il programma completo della prossima giornata per la Baldaccio Bruni sfida casalinga contro il Grassina alle 14.30 mentre per il Foiano di Argilli è in calendario la trasferta in casa del Signa. Ecco quindi anche Antella-Lastrigiana mentre la Fortis Juventus ospiterà tra le mura amiche la Sinalunghese. Per la Rondinella Marzocco appuntamento con l’Asta mentre lo Scandicci darà vita al duello con la Colligiana.