Eccellenza: oggi scontro diretto in ottica playoff. Zenith, prova del nove a casa della Massesse

Scontro diretto da prova del nove, in ottica play off, per la Zenith Prato nel girone A di Eccellenza. Oggi alle 14.30 i pratesi saranno ospiti sul campo della quotata Massese per cercare di difendere il terzo posto in classifica, dopo la splendida vittoria ottenuta contro la Cuoiopelli. I bluamaranto, con 38 punti, hanno una lunghezza di vantaggio sui bianconeri e in caso di vittoria potrebbero anche staccare il Camaiore o superare proprio la Cuioiopelli in seconda posizione. Volando basso, comunque, visti i tanti scontri diretti in programma nelle prossime giornate, anche un pareggio per lasciare invariati i distacchi con la Massese potrebbe essere un risultato da non buttare: "Andremo a Massa per fare la nostra partita, senza timori reverenziali, ma conoscendo il valore del nostro avversario. Affronteremo una delle squadre più in forma in questo momento – spiega Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato -. Nelle ultime 10 partite la Massese ha messo in fila 8 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Credo sia la partita più difficile, fra tutti gli scontri diretti che dovremo affrontare nelle prossime settimane. Ma proprio per questo mi aspetto una prestazione positiva da parte di tutta la squadra. La miglior Zenith può giocare alla pari con tutti e lo ha dimostrato vincendo con la capolista Tuttocuoio e con la Cuoiopelli". Assenti i due centrocampisti Lunghi e Moretti.

L. M.