Eccellenza. Pari Montespertoli. Imbrenda illude. Cutroneo risponde

montespertoli

1

pro livorno

1

MONTESPERTOLI: Onori, Corradi (43’ Fiaschi), Focardi Olmi (44’ Marconi), Trapassi, Calonaci, Pecci (63’ Marconcini), Cremonini (75’ Mihilli), Anichini, Imbrenda, Maltomini, Leoncini (53’ Buscè). All. Sarti.

PRO LIVORNO SORGENTI: Serafini A., Solimano, Lucarelli, Michelotti, Cavalli, Lischi A., Montagnani, Montecalvo (70’ Lucchesi), Cutroneo, Signorini, Maffei (70’ Marcon). All. Bandinelli.

Arbitro: Bruni di Siena.

Reti: 20’ Imbrenda; 52’ Cutroneo.

MONTESPERTOLI – Botta e risposta tra gialloverdi valdelsani e Pro Livorno Sorgenti, che si spartiscono la posta in palio al termine di una gara vibrante e giocata a viso aperto. Il Montespertoli parte bene, ma dopo 10 minuti sono i labronici a guadagnare campo e a sfiorare due volte il gol. In vantaggio, però, ci vanno i padroni di casa al 20’ con Imbrenda, scaltro ad approfittare in area di un rimpallo tra portiere e difensore. La ripresa si apre invece con la Pro Livorno proiettata in avanti e al 52’ arriva il meritato pari con un perentorio colpo di testa di Cutroneo. Gli ospiti chiudono poi nella propria metà campo il Montespertoli, che tiene però botta e nel finale va vicino al colpo grosso con Mihilli e Buscè.