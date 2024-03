Eccellenza. Pari pirotecnico. Grande rimonta del Fucecchio

fucecchio

2

river pieve

2

FUCECCHIO: De Bino, Zaccagnini (46’ Cenci), Re (51’ Banti), Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani, Arapi, Andreotti (87’ Badalassi), Rigirozzo (80’ Tassi), Agostini (59’ Mhilli). All. Dell’Agnello.

RIVER PIEVE: Biggeri, Bachini, Lunardi (75’ Filippi), Tocci (57’ Pieretti), Leshi, Rossi, Belluomini (69’ Fruzzetti), Cecchini, Morelli, El Hadoui, Magera. All. Fanani.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Reti: 23’ El Hadoui; 33’ Belluomini; 53’ Lecceti; 55’ Andreotti.

Note. Espulso Morelli (R) al 93’ per doppia ammonizione.

FUCECCHIO – Tante emozioni al Corsini, dove bianconeri e River Pieve si spartiscono la posta in palio. Su un terreno molto allentato dalla pioggia il Fucecchio ha subito una grande chance al 9’, ma Andreotti si fa ipnotizzare dal dischetto da Biggeri. Così al 23’ gli ospiti passano con una pregevole conclusione da fuori di El Hadoui su cross dalla destra, e 10 minuti dopo raddoppiano con una splendida sforbiciata di Belluomini, sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra. La reazione locale si materializza in avvio di ripresa, quando Lecceti accorcia di testa al 53’ su azione d’angolo e Andreotti pareggia al 55’ solo davanti al portiere, ribadendo in rete la prima conclusione respinta dal palo.