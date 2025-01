Eccellenza, parla l’argentino del Chiesanuova. Canavessio alza la guardia: "Montegranaro, attacco top»

Una rete subita nelle ultime quattro gare tra campionato e Coppa se si prendono in esame i tempi regolamentari: si dice che i campionati si vincono con le difese e, con la ritrovata solidità, il Chiesanuova lancia la sua candidatura ad antagonista della leader Maceratese. A contribuire al primato di squadra che ha subito meno reti (8 in 16 partite) c’è sicuramente l’apporto di Canavessio, centrale di difesa argentino e da anni baluardo del Chiesanuova.

Da queste parti la squadra era già stata la meno perforata di tutte due stagioni or sono e Nicolas faceva coppia con Monteneri. Ora c’è Monaco ma il risultato è lo stesso: indizio che è Canavessio a fare la differenza?

"Io ci provo – risponde il difensore classe ‘93 – il mio primo pensiero è sempre quello di chiudere ogni pericolo, la mia porta è come fosse mia madre. Devo dire che con Michelangelo abbiamo subito trovato un’intesa incredibile, praticamente perfetta, sembra che siamo cresciuti insieme ed invece non eravamo mai stati compagni di squadra".

A proposito di forza difensiva, domenica siete attesi dal Montegranaro che vanta la seconda retroguardia meno battuta...

"Già all’andata lo ha dimostrato tanto che è finita 0-0. Ultimamente stiamo creando parecchio ma realizziamo poco, doppiamente in partite come quella in arrivo dovremmo essere più cinici, perché di palle gol ne avremo poche".

Che partita vi aspetta?

"Anzitutto una premessa. Secondo me nel girone di ritorno si riparte da zero. C’è stata la pausa e all’inizio può incidere, soprattutto c’è il mercato e abbiamo appena visto come il Mariner sia migliorato con gli ultimi acquisti. Il Montegranaro viene da 4 vittorie consecutive e quindi è in salute, poi per me ha il reparto di attaccanti migliore dell’Eccellenza con Tonuzi, Perpepaj e Jallow".