Eccellenza. Per Urbania, Urbino e K Sport Montecchio trasferte complicate

Oggi tutte e tre le provinciali in Eccellenza saranno impegnate in trasferta (14,30) per la quindicesima e ultima giornata del girone d’andata. Si riprenderà a giocare il 7 di gennaio.

Osimana-Urbino. "Questo campionato non permette distrazioni – osserva il dg dell’Urbino Ivan Santi – è molto importante avere una continuità nel rendimento e questo credo che la squadra lo abbia dimostrato nonostante ci manchino da un po’ la vittoria e i tre punti. Ma i ragazzi in queste partite hanno tenuto sempre un atteggiamento positivo e propositivo. Abbiamo raccolto molto meno di quello che abbiamo seminato. L’Osimana è costruita per vincere. Non ci saranno a disposizione Giunchetti e Sartori squalificati ma speriamo di recuperare dall’inizio Rivi. Questo è un gruppo con gli attributi che sa tirar fuori il meglio nei momenti di difficoltà". Arbitro Matteo Chiariotti di Macerata.

Montefano-Urbania. "Trasferta molto complicata – dice alla vigilia della partita il diesse dell’Urbania Stefano Maggi – il Montefano è una squadra che in questi anni ha costruito in casa gran parte delle sue fortune. L’Urbania viene da un momento positivo, dovremo dare continuità agli ultimi risultati per regalarci un bel Natale. Tornano dalla squalifica Dal Compare e Aluigi, ma perdiamo per squalifica Carnesecchi e Mangiarotti, oltre agli infortunati Temellini, Marengo e Zingaretti che saranno disponibili dalla prima di ritorno". Arbitro Stefano Cocci di Ascoli Piceno.

Chiesanuova-K Sport Montecchio Gallo. E’ il big match della giornata. Si affrontano al Comunale ‘San Giobbe’ di Filottrano due compagini, che divise da un punto guardano in alto. La K Sport nei giorni scorsi si è rinforzata con l’arrivo di due attaccanti (Francesco Vegliò e Giordano Bardeggia). Arbitro Andrea Prencipe di Tivoli.

Le altre gare odierne: Castelfidardo-A. Azzurra Colli. Arbitro Laura Mancini di Macerata. Jesi- Civitanovese. Arbitro Matteo Manis di Oristano. Monturano- Maceratese. Arbitro Matteo Piagliacampo di Pesaro. Sangiustese-Montegranaro. Arbitro Luca Pasqualini di Macerata. Tolentino-Montegiorgio. Arbitro Alessandro Animento di Macerata.

am.pi.