Eccellenza. Ponte ko nel derby: "Ma abbiamo lottato»

Due leggerezze in fase difensiva costano care al Ponte Buggianese, che è uscito sconfitto nel "Derby del Padule", giocato al Pertini contro il Fucecchio. Le reti di Rigirozzo e Cenci nel secondo tempo hanno permesso ai bianconeri di scavalcare in classifica proprio i cugini del Ponte. "Peccato, perché la squadra aveva lottato – commenta il tecnico Enrico Gutili – e si era battuta. Non aveva creato tantissimo, ma era difficile su un campo del genere creare azioni nitide. Alla squadra non posso imputare niente, al di là dei due errori commessi, dove potevamo essere più scaltri e più lucidi. Però per quanto riguarda l’atteggiamento e lo spirito, va detto che la squadra ha lottato fino al 95’ e, nonostante il 2-0, ha cercato di accorciare le distanze, contro una squadra che è in serie positiva da un paio di mesi, e che effettivamente sta bene".

Sulle prossime partite che la formazione pontigiana dovrà affrontare, l’allenatore annuncia battaglia: "C’è un girone quasi intero da dover disputare – prosegue –; ci prepareremo sin da subito per affrontare il Camaiore, un’altra squadra forte e in salute. Giocheremo in casa loro, cercando di andare a fare punti".

Simone Lo Iacono