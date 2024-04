Eccellenza. Possanzini sulle prospettive del Tolentino: "Ci sono ragazzi sui quali puntare per il futuro»

Il Tolentino, con il pareggio di Montegiorgio, chiude il campionato di Eccellenza all’undicesimo posto, con 38 punti all’attivo, frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte; 35 sono stati i gol fatti (solo Chiesanuova, Montefano e Urbania hanno segnato di più) e 33 quelli subiti. Una salvezza tranquilla al termine di una stagione di alti e bassi in cui lo 0-0 di Montegiorgio è l’ultimo atto di un "copione" in chiaroscuro. "Nel primo tempo – dice l’allenatore Matteo Possanzini – si poteva concretizzare in maniera migliore la mole di gioco espressa dalla squadra. Abbiamo creato tre situazioni da gol importanti con Nasic, Garcia e Balbo, ma il portiere ha compiuto ottimi interventi. C’è un po’ di rammarico per aver chiuso il primo tempo sullo 0-0. Poi nella ripresa, giocando contro un Montegiorgio che non poteva assolutamente perdere, e che si è messo a difendere il risultato, abbiamo avuto un’altra grande occasione con Garcia e, praticamente a porta vuota, non abbiamo segnato. In ogni caso penso che la squadra si sia espressa bene e ci teniamo stretti questo pareggio che chiude così il campionato". Poi l’allenatore cremisi parla della squadra mandata in campo nell’ultima trasferta: "Credo che il Tolentino abbia messo in mostra dei validi ragazzi che potranno essere utili anche nella prossima stagione. Sono contento di tutti, pure di chi è entrato a partita in corso. Sono felice per il nostro terzo portiere, Palazzo, che meritava un’opportunità del genere e che ha fatto bene, partendo da titolare".

m. g.