Eccellenza-Promozione. Camaiore, Viareggio,. Pietrasanta e Forte ok

In Eccellenza il 2024 si chiude con un Camaiore stellare e un Viareggio in piena risalita. I bluamaranto sono da record vero. Avendo fatto 40 punti in 16 giornate (fra l’altro con miglior attacco e miglior difesa del torneo... oltre che col miglior capocannoniere di tutta Italia in categoria: Chiaramonti con 16 gol in altrettante partite!) il Camaiore di Pietro Cristiani è nel gotha dell’Eccellenza a livello nazionale. Meglio in tutto il Paese hanno fatto soltanto in categoria il Barletta (nel girone unico della Puglia di Eccellenza con 18 vittorie e 3 pareggi in 21 partite: 57 punti, a +16 sulla seconda) ed il Vastogirardi (nel girone unico del Molise con un ruolino di sole vittorie: 16 in altrettante gare, con 48 punti conquistati, 49 reti realizzate e appena 3 incassate). E mentre il Camaiore si gode questo Natale speciale, a +12 sul Castelnuovo di Vangioni (unico a non perdere al Comunale camaiorese dove fu 0-0 qualche settimana fa) e a +13 sulle bianconere rivali storiche Massese e Viareggio... ecco che il presidente Michele Pardini ha avvicinato il celebre dirigente sportivo di lungo corso Oreste Cinquini, 77enne viareggino già in bluamaranto in un lontano passato (prima da giocatore e poi da allenatore): chissà che a breve non possa esserci davvero questo rafforzamento nel tessuto dirigenziale bluamaranto. Le zebre invece dopo il successo in rimonta 2-1 a Cenaia con gran prova corale, di gioco, ritmo e intensità, si godono i numeri della gestione Christian Amoroso: 2,29 di media-punti facendo 5 vittorie in 7 partite (con 16 punti conquistati sui 21 disponibili) risalendo dal nono posto fino all’attuale terzo posto (a -1 dal secondo). E l’occhio di Reccolani è sempre sul mercato per rinforzare la rosa anche numericamente con un innesto in attacco ed uno a centrocampo, in attesa di capire come si risolveranno le ultime questioni sospese con Sorbo, Sapienza e Marinai.

In Promozione molto bene il Pietrasanta capolista e lo spumeggiante Forte dei Marmi trascinato dai gol di super Maggi.