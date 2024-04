Eccellenza, prova di forza per la truppa di Baldolini

FORTIS JUVENTUS

0

BALDACCIO

3

FORTIS JUVENTUS: Morandi, Baggiani, Zoppi (82’ Paladini), Noferi (59’ Calzolai), Salvadori, Gurioli, Morozzi (66’ Paternò), Serotti, Mearini (59’ Parrini E.), Piazze, Landini (76’ Macchinelli).

All. Magera.

BALDACCIO: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli (87’ Perfetti), Beretti, Giorni, Bruschi (70’ Mambrini), Giovagnini (79’ D’Aprile), Torzoni, Boriosi, Mercuri (82’ Tresa), Sbardella (59’ Autorità).

All. Baldolini.

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco.

Reti: 25’ Mercuri rig., 40’ Boriosi, 48’ Bruschi.

Note: espulsi 69’ Paternò, 75’ Salvadori.

BORGO SAN LORENZO - La Baldaccio Bruni conquista una netta vittoria in trasferta e allontana la zona calda della classifica al termine di una partita dove, nel finale, i cartellini rossi non sono mancati. Al Comunale "Romanelli" di Borgo San Lorenzo la squadra allenata da Luca Baldolini si impone con il punteggio di 3-0 al termine di una sfida mai in discussione. Il risultato viene sbloccato al 25’ da un calcio di rigore, che Mercuri trasforma nonostante il portiere Morandi riesca ad intuire e a deviare parzialmente il pallone. I mugellani provano a reagire, ma un tiro di Landini, servito da Piazze, viene respinto da Mearini, che per sfortuna opera da difensore aggiunto. Nel finale del primo tempo, al 40’, arriva anche il raddoppio della formazione aretina: Boriosi viene raggiunto da un cross che scavalca il portiere locale e sul secondo palo deposita in rete. La ripresa si apre nel peggiore dei modi per la formazione di Nicola Magera. Al 48’ un tiro di Torzoni supera Morandi, ma viene respinto sulla linea da Gurioli: irrompe Bruschi che firma lo 0-3. Gara chiusa, ma la situazione dei biancoverdi peggiora in vista delle prossime partite, a causa delle espulsioni del nuovo entrato Paternò (rosso diretto al 69’) e di Salvadori (somma di ammonizioni al 75’). La Fortis Juventus chiude in nove.