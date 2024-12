Eccellenza. Real Forte, pareggio a reti bianche. Un altro passettino per Buglio

montespertoli

0

real forte querceta

0

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci, Rosi, Corsi (12’st Vangi), Lotti, Maltomini, Gasparri (18’ st Biliotti). A disp.: Romano, Biagi, Conti M., Corradi, Lensi, Anichini, Marcacci. All.: Sarti.

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Vignali (21’ st Pavlenko), Lucarelli M., Vittorini, Tognarelli, Giubbolini, Bucchioni, Fortunati, Panicucci, Bartolini, Maurelli. A disp.: Luci, Frosina, Parducci, Quercetani, Stringara, Luchini, Bacci. All.: Buglio.

Arbitro: Casale di Siena.

MONTESPERTOLI – Il 2024 del Real Forte Querceta finisce con un pareggio tutt’altro che memorabile in casa del Montespertoli. Reti bianche, poco spettacolo e un punto che se non altro serve a muovere la classifica. E così, dopo il pareggio in rimonta a Livorno, i versiliesi compiono un altro piccolo passo in avanti. Niente di eccezionale ma, considerate le assenze e i problemi di formazione, il punto non è affatto da buttare.

La sensazione è che il Real Forte Querceta sia ancora un cantiere aperto, alla ricerca di una precisa identità. Buglio è stato costretto a rinunciare all’infortunato Scarpa e a Stringara, che recupera solo per la panchina. Il peso dell’attacco è tutto sulle spalle di Panicucci. Primo tempo equilibrato, il Montespertoli ci prova con maggiore costanza, il Real Forte si difende con ordine e prova a pungere sfruttando le qualità di Bartolini e le iniziative di Lucarelli.

Davvero poche le occasioni da entrambe le parti. Ripresa sulla falsariga del primo. Buglio ha poche alternative in panchina e infatti alla fine entrerà solo Pavlenko al posto di Vignali. Lo 0-0 non si schioda fino al triplice fischio finale. Finisce un anno deludente per il Real Forte (retrocessione dalla serie D e difficoltà in Eccellenza); la speranza è che il 2025 sia di tutt’altro tenore.

Michele Nardini