Eccellenza: Real FQ-Castelnuovo. Funziona la cura Vangioni. Al Real resta l’orgoglio

REAL FORTE QUERCETA

2

CASTELNUOVO

3

REAL FORTE QUERCETA: Luci, Quercetani, Lucarelli, Vittorini, Tognarelli, Giubbolini, Bucchioni, Stringara, Panicucci, Bartolini, Scarpa. A disp.: Pastine, Vignali, Meucci, Parducci, Fortunati, Verona, Bartalini, Smecca, Jendoubi. All.: Francesco Buglio.

CASTELNUOVO: Nucci, Ramacciotti, Lunardi, Fall, Leshi, El Hadoui, Casci, Cecchini, Campani, Grassi, Camaiani. A disp.: Biggeri, Marzi, Satti, Benassi, Magera, Tocci, Fruzzetti, Belluomini, Gabrielli. All.: Walter Vangioni.

Arbitro: Corti di Prato.

Reti: 45’pt e 20’st Camaiani; 33’st El Hadoui, 36’st Panicucci, 50’st Vittorini.

FORTE DEI MARMI – La cura Vangioni inizia a dare i primi frutti. Il Castelnuovo Garfagnana si aggiudica il derby del Cipollaio, superando in trasferta 3-2 il Real Forte Querceta.

Quarto risultato utile di fila per i garfagnini, che rilanciano le proprie ambizioni di alta classifica con una prestazione perfetta per almeno ottanta minuti: sugli scudi Gianluca Camaiani, autore di una doppietta (prime reti in campionato per lui).

Brutto passo falso invece per il Real Forte Querceta, il secondo consecutivo dopo il ko nel derby con il Camaiore. Una sconfitta che fa riflettere, come ammette a fine gara il tecnico Buglio: fino a dieci minuti dalla fine il Castelnuovo era in vantaggio di tre reti e solo l’orgoglio finale ha reso la sconfitta meno pesante.

Adesso la classifica inizia a preoccupare: la zona playoff è distante ben sette punti mentre il vantaggio dalla zona playout si è ridotto a tre lunghezze. Dopo la retrocessione dalla serie D, nessuno si aspettava un campionato così in salita.

Dopo la mezza rivoluzione della scorsa settimana (via in un colpo solo Micchi, Mangiarotti e Solimano), il Real Forte Querceta si affida in attacco alla giovane coppia Panicucci-Scarpa. Panchina per l’ultimo arrivato Smecca. Nel Castelnuovo Garfagnana Vangioni opta per la continuità e conferma nove undicesimi della squadra che ha pareggiato con il Pro Livorno Sorgenti: le uniche novità sono Fall e Campani. Regia affidata all’ex Grassi.

Gli ospiti dimostrano fin da subito di essere più dentro la partita, il Real Forte Querceta arranca, fatica a trovare le giuste contromisure e, prima dell’intervallo, si ritrova sotto con la prima rete di Camaiani. Lo schiaffo subito non sveglia il Real Forte Querceta: anzi, nella ripresa, il Castelnuovo gestisce con grande tranquillità e, appena può, fa male con le ripartenze. Al 65’ arriva il raddoppio di Camaiani mentre al 78’ El Hadoui chiude la pratica con il 3-0. Buglio fa esordire Smecca e nel finale il Real Forte Querceta salva almeno la faccia: prima Panicucci firma l’1-3 poi al 95’, nell’ultimo minuto di recupero, Vittorini fissa il risultato sul definitivo 2-3.

Michele Nardini