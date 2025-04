Eccellenza. Real FQ: titolo in vendita?

Dopo che la scorsa estate in Versilia si è arrivati davvero ad un soffio dalla “fusione” fra Camaiore e Capezzano Pianore (saltata poi all’ultimo quando oramai sembrava quasi tutto fatto)… adesso ce ne sarebbe (il condizionale è d’obbligo in questi casi) un’altra in cantiere: quella fra Real Forte Querceta e Pietrasanta… anche se in realtà sarebbe più un passaggio di titolo sportivo, col Real FQ che andrebbe a sparire (ma non sarebbe da escludere la ricostruzione dal basso di un nuovo Querceta) ed il Pietrasanta che avrebbe l’Eccellenza (oltre che magari qualche dirigente che andrebbe a rinforzare il già solido comparto societario biancoceleste).

Non solo il Pietrasanta, però . Al titolo sportivo in Eccellenza del Real Forte Querceta (qualora effettivamente dovesse essere ceduto in estate dagli attuali proprietari) sarebbe interessata anche la Pontremolese. Intanto però sia i biancocelesti versiliesi sia i lunigianesi hanno ancora la strada dei playoff di Promozione per provare a salire per conto proprio, sul campo, nella categoria superiore. Vedremo...