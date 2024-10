Eccellenza. Rimpianto Sant’Agostino, Cazzadore: "Punti persi»

Due volte in vantaggio e due volte raggiunto: alla fine è un buon punto quello che raccoglie il Tropical Coriano nella lunga e difficile trasferta ferrarese in casa del Sant’Agostino, che si rivela sprecone, sbagliando occasioni in serie. "Sono due punti persi – dice infatti senza mezzi termini Fabio Cazzadore (nella foto), capocannoniere della formazione ramarra – Meritavamo l’intera posta per quello che abbiamo costruito, in più c’erano tre o quattro falli netti da rigore: l’arbitro ci ha messo del suo. In più ci sono le parate di Pollini, il loro portiere si è superato per sventare un mio tiro al volo, la parata migliore della gara". Un mezzo passo falso contro la formazione riminese che però non compromette la scalata alle prime posizioni. "Abbiamo un potenziale importante, ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Magari anche mercoledì sera a Castenaso, nel turno infrasettimanale. E’ la seconda forza del campionato, vediamo come si presenterà, potrebbe pagare dazio a livello psicologico per l’alluvione".

Un pareggio prezioso per il Coriano, fortemente voluto e ottenuto con determinazione: i biancorossoblù, andati in svantaggio per due volte, sono riusciti a recuperare con carattere, dimostrando grinta e compattezza. Questo risultato consente alla squadra di mister Scardovi di proseguire la striscia positiva e di dare continuità alla propria crescita, rafforzando ulteriormente la fiducia nel gruppo. Nel primo tempo sono i padroni di casa a tenere principalmente il pallino del gioco in mano, con capitan Anastasi e compagni attenti in fase difensiva e pronti a ripartire in contropiede. Il vantaggio locale arriva al 20’ del primo tempo grazie a una rete di Vanzini, ma 13 minuti più tardi ecco arrivare il pareggio Tropical con Lorenzo Nisi. Nella ripresa Anostini riporta in vantaggio il Sant’Agostino, ma a 7 minuti dal termine è Lautaro Dantraccoli a pareggiarla, secondo gol consecutivo.

Franco Vanini