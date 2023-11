Eccellenza. River crolla in casa

RIVER PIEVE

0

FUCECCHIO

3

RIVER PIEVE: Biggeri, Ramacciotti (45’ pt Penco), Lunardi, Tocci (45’ pt Magera), Rossi, Di Giulio, Fruzzetti (45’ pt Bachini), Cecchini, Canessa, Babboni, El Hadoui (36’ st Rocco). (A disp.: Tozzini, Dinucci, Byaze). All.: P. Fanani.

FUCECCHIO: Del Bino, Arapi, Lotti, Leccetti, Malanchi (29’ st Tassi), Ghelardoni, Mariani (33’ st Badalassi), Cenci, Andreotti, Agostini (24’ st Cioni), Rigirozzo (21’ st Boghean). (A disp.: Rocchi, Bindi, Nannetti, Maccagnola, Re). All.: Dell’Agnello.

Arbitro: Germanò di Ostia Lido (assistenti: Mbouna Temfack di Pisa; Spinelli di Pistoia).

Reti: 14’ pt Andreotti, 22’ pt Ghelardoni, 4’ st Rigirozzo.

Note: ammoniti Tocci, Di Giulio, El Hadoui, Malanchi.

PIEVE FOSCIANA - Debacle del River Pieve che in casa contro il Fucecchio subisce ben tre reti e una sconfitta inaspettata. Intorno al 14’ arriva il primo gol della squadra ospite: Andreotti si trova a tu per tu con il portiere e non sbaglia. Passano pochi minuti e il Fucecchio raddoppia, con un gol di Ghelardoni. I locali cercano di reagire. Intorno al 43’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, El Hadoui conclude di testa, ma la palla va alta poco sopra la traversa.

Nel secondo tempo, al 4’, tiro al volo di Rigirozzo e il Fucecchio cala il tris. Malgrado i cambi, il River Pieve non riesce a ribaltare le sorti del match. Verso la fine della partita da segnalare il gol annullato a Canessa, per fuorigioco e due occasioni da rete: la prima ad opera di Bachini e la seconda ad opera dello stesso Canessa; ma il portiere avversario è bravo a salvare il risultato.

Domenica prossima ad attendere il River Pieve ci sarà, fuori casa, il Camaiore, nel derby: un’altra partita a dir poco impegnativa.

Federico Santarini