ECCELLENZA. Romei-Del Colle, Lastrigiana vola

E’ stata la giornata del sorpasso. La Castiglionese vincendo con l’Antella ha scavalcato l’Affrico nel girone B. I fiorentini (in attesa dell’arrivo di Tacconi ex Antella) sostenuti dalle ottime prove dei centrocampisti Nuti e Gori non sono riusciti a superare l’ostacolo Scandicci. Quest’ultimo condizionato dall’infortunio abbastanza serio capitato a Tommaso Del Pela, dopo il pareggio del bomber Niccolò Del Pela, deve ringraziare il proprio portiere Fedele per aver salvato al 90’ il pareggio su un bellissimo tiro di Papini.

Dopo aver vinto in Coppa, il Grassina si aggiudica il primo successo stagionale in casa a spese della Rondinella. Caschetto e il difensore Fabiani, hanno prevalso sul resto del gruppo anche se un briciolo di gloria se la merita Parrini tornato al gol. La Rondinella nonostante l’impegno si è dovuta arrendere. Eccellente il gol di Polo (già alla 4ª rete), bravo anche Bencini, l’attaccante ha sfoderato tanta grinta. Il reparto offensivo della Rondine ora si arricchisce della punta Filippo Vezzi arrivato l’altro ieri, che radio mercato lo dava in trattative con all’Antella.

Sorretta da una prova maiuscola di Romei (2004) e del centrocampista Del Colle la Lastrigiana si aggiudica su rigore lo scontro diretto play out sulla Fortis che fa morale in vista dell’anticipo di sabato con lo Scandicci. Una Fortis sempre più in caduta libera: sono 4 le sconfitte di fila. Non basta il grande lavoro della difesa con Zoppi e Paterno (2004), l’attacco sembra volatizzato. Giornata amara anche per il Lanciotto che interrompe la corsa vincente a Foiano. Bene Guasti (2005) e Bigozzi. Stessa sorte l’ha subita il Signa battuto sul campo dell’Asta. Elogi solo per Soldani e Franzoni. Infine, nel girone A, ancora applausi per la Sestese che ha vinto a Fucecchio. Le qualità tecniche del gruppo allenato da Polloni hanno di nuovo portato ad successo i rossoblù grazie ai difensori Safina e Pisaiello, con l’aggiunta del bomber Manganiello autore di una doppietta.

Giovanni Puleri