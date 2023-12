Eccellenza. Rondinella chic, Pontassieve ko. Firenze Ovest ospita la Rufina

Dopo gli anticipi fra Pontassieve e Rondinella (0-2) e Sinalunghese - Baldaccio Bruni (2-1), oggi il campionato chiude l’andata con le partite della 15ª e 17ª giornata. Riposa: Scandicci. Le squadre torneranno in campo in settimana per recuperare le gare della 10ª giornata. Questo il programma odierno delle 14.30.

Girone A

Fucecchio - Lanciotto Campi. Fra i campigiani non ci sarà Verdi squalificato ma saranno disponibili i nuovi acquisti: Amerighi (1998) ex Maliseti e Gasparini (2005) dall’Audace Legnaia.

Girone B

Firenze Ovest - Audax Rufina. L’Ovest di Gardellin sarà privo di Nieri, mentre nella Rufina sarà a disposizione il nuovo attaccante Matteo Campagna (2000) arrivato dalla Fortis.

Lastrigiana - Castiglionese. Alla squadra di casa del tecnico Gambadori mancherà solo il centrocampista Mazzanti.

Fortis Juventus - Val. Mazzola. Al "Romanelli" la Fortis affronta una sfida importante per risalire. Fra i biancoverdi non ci saranno Maliqai (2004) svincolato e Bettoni squalificato.

Terranuova Traiana - Signa. Il Signa lamenta le assenze di Becagli, Capochiani e con i due Tempesti, Pietro e l’attaccante Lorenzo non in perfette condizioni. Il Terranuova di Becattini si è rafforzato con l’acquistato dell’attaccante argentino Juan Francisco Ortiz Lopez.

Giovanni Puleri