Eccellenza. Sangiustese, esordio per Cappelletti e Ferrari

Due giovani della Sangiustese hanno esordito in Eccellenza nella gara disputata a Urbino: si tratta del difensore esterno classe 2005 Giacomo Ferrari, ex Primavera dell’Ancona, e del centrocampista, sempre classe 2005, Filippo Cappelletti, proveniente dalla juniores regionale allenata da Ciccioli.

Doppia anche la convocazione in rappresentativa regionale Marche Under 19 per i due classe 2005 Nicolas Sfasciabasti e Tommaso Gaspari, che sono stati scelti per svolgere un’amichevole contro la rappresentativa regionale Abruzzo Under 19. Questa gara è in programma alle 15.30 di martedì allo stadio "Alberto Tommolini" di Martinsicuro.