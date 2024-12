Eccellenza. Sansuini e la vittoria di Coppa:: "Dedicato a chi ama l’Urbania»

L’Urbania ha sollevato al cielo sabato a Senigallia la Coppa Italia Marche, ambito traguardo conquistato per la prima volta nel campionato di Eccellenza. "Giornata storica quella di domenica per il calcio durantino – osserva il ‘patron’ dell’Urbania Jacopo Sansuini – la conquista della Coppa Italia ci fa raggiungere un successo che mai avevamo colto. Da presidente mi rende orgoglioso tutto questo. Orgoglioso della mia squadra, vera artefice di questo successo. Ogni ragazzo è stato fondamentale per il raggiungimento di questo trofeo. Non cambierei questo gruppo fatto di uomini prima di tutto. Orgoglioso dei nostri tifosi ed appassionati che sono giunti in massa a Senigallia per sostenerci. Vederli gioire a fine partita è la soddisfazione più grande! Dare gioia alla città di Urbania è l’obiettivo che questa società si era prefissata. Orgoglioso dello staff, del mister, del direttore. Orgoglioso della società tutta. Di Flavia, Leopoldo, solo per citarne due, colonne portanti per anni di questa società".

"Ed ora – continua il patron dell’Urbania – condividere questo successo con loro è davvero emozionante. E’ il coronamento di un percorso che nasce da lontano. Prima della partita avevo detto ai ragazzi che di lì a poco sarebbero scesi in campo per qualcosa di storico. Che avrebbero avuto l’opportunità di scrivere una pagina nuova di successi nella storia ultra centenaria del calcio urbaniese. E che per il gruppo che sono, meritavano di cogliere la vittoria e di essere protagonisti. L’hanno fatto. Facendo una prestazione splendida. A coronare la partita perfetta il gol decisivo di Catani, su assist al bacio di Antoniucci, entrambi urbaniesi doc e simboli di un movimento giovanile che cresce ed al quale vogliamo bene. Questa vittoria è dedicata alla città di Urbania. A chi sta dietro le quinte. È per Nino, nostro storico custode che ogni giorno è il primo ad arrivare e l’ultimo a lasciare il campo a tarda sera. Per tutte quelle persone che non sono sotto i riflettori, ma che sono decisivi per far sì che il contesto in cui si fa calcio ad Urbania sia un contesto sano e virtuoso".

Con questo successo l’Urbania approda alla fase nazionale di Coppa che nel passato alle marchigiane ha dato belle soddisfazioni e affronterà nel primo turno la vincente tra Cannara e Vivi Alto Tevere San Sepolcro, gara unica che si giocherà domenica 5 gennaio alle ore 16 allo stadio "Casone" di Cannara.

Amedeo Pisciolini