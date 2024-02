Eccellenza. Sansuini: "Ecco la mia Urbania». Lucarini: "Urbino, prova del nove»

L’Urbania vince e si posiziona a meno 3 dai playoff e a più 5 dai playout, l’Urbino riassapora il gusto della vittoria casalinga che mancava dal lontanissimo 15 ottobre e si assesta al quarto posto della griglia playoff. Cade a Macerata la K Sport ma si tiene la terza piazza (a meno 4 dalla capolista Civitanovese). Tutto questo (o quasi) è quello che ha partorito la 22esima giornata, ma già si guarda a domenica prossima, dove tra le gare probanti c’è il derby K Sport Montecchio Gallo-Urbino.

Qui Urbania. Il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini così commenta la vittoria sul Montegiorgio per 3 a 1: "Vittoria convincente. Abbiamo approcciato la partita nel migliore dei modi. Volevamo rifarci dalla brutta sconfitta di sette giorni fa contro la Civitanovese. Mi è piaciuta l’intensità che la squadra ha messo in campo. E questo il modo di affrontare le partite. Se continuiamo con questo atteggiamento possiamo ancora toglierci soddisfazioni. Unica nota negativa il gol concesso. Piccola sbavatura in una partita ottima". Nel prossimo turno l’Urbania andrà a far visita all’Atletico Azzurra Colli, ultima in classifica e per questo particolarmente bisogna di punti.

Qui Urbino. "Contro la Sangiustese – dice il presidente Lucarini – abbiamo conquistato un risultato positivo con una buona prestazione. Finalmente siamo tornati alla vittoria anche in casa, mancava da tempo. Ora la salvezza è a portata di mano. Positivo avere rivisto una squadra viva e vogliosa di fare risultato. Nonostante il rigore sbagliato abbiamo continuato a spingere e siamo riusciti a trovare il meritato vantaggio. La prossima partita con il Montecchio potrà dirci che ruolo avremo da qua alla fine, ma vedo una squadra in fiducia e questo è molto importante".

Qui K Sport Montecchio. "Forse non è stata una delle miglior prestazioni – osserva dopo la sconfitta a Macerata il ds Ettore Mariotti – però è vero che i nostri avversari sono andati in vantaggio su un grossolano errore dell’assistente arbitrale che ha contribuito a convalidare un gol in netto fuorigioco. Nel primo tempo siamo riusciti a ristabilire la parità, poi nella ripesa siamo calati e non abbiamo avuto la giusta convinzione di riportare a casa il risultato. Ci siamo ritrovati sotto di due gol dopo un quarto d’ora, nonostante ciò abbiamo avuto anche un paio di occasioni con Peluso ma non siamo riusciti a raddrizzare la gara anche se al 90’ siamo andati in rete con Veglio. Ora archiviamo subito questa sconfitta e testa bassa per prepararci al derby di domenica con l’Urbino".

Amedeo Pisciolini