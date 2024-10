Eccellenza. Sansuini: "Urbania, punti pesanti». Mariotti (K-Sport): "Serie utile»

Approfittando dello scivolone casalingo della Maceratese e in virtù del successo ottenuto contro l’Urbino il Chiesanuova si assesta in solitaria in vetta alla classifica. Un altro passo avanti anche per l’Urbania alla sua quarta vittoria consecutiva e ora a meno 2 dalla capolista. Da registrare anche il successo della K Sport e il primo punto della nuova stagione dell’Alma J.Fano.. La graduatoria, anche se si sono giocate solo 6 partite è già sfilata ed indicativa delle reali forze in campo.

Punti pesanti. "Bella vittoria – dice il giorno dopo il successo contro il Montegranaro, il patron dell’Urbania (foto) Jacopo Sansuini – tre punti pesanti perché sono arrivati contro un avversario forte, ben organizzato con delle ottime individualità e messa ben in campo. È stata una gara equilibrata, poi decisa da un eurogol di Sarli, una prodezza, una rete splendida e che ci ha dato la possibilità di continuare in questo trend positivo; sono molto contento anche perché nel finale della partita siamo stati bravi a difenderci con ordine e tener ben stretto il risultato e questo è stato un altro aspetto positivo della partita".

"Vittoria importante quella di domenica – osserva il diesse della K Sport Montecchio Gallo Ettore Mariotti – perché ci permette di continuare nella mini-striscia positiva. È stata una partita combutta, noi molto bene nel primo tempo dove avevamo chiuso con un risultato striminzito e che dove forse potevamo fare anche qualcosa in più, nel secondo tempo è arriva la reazione del Tolentino ma siamo riusciti a portare la partita sul 2 a 0 per noi, da lì forse pensavamo di aver raggiunto l’obiettivo e invece abbiamo subito il gol e nonostante il 3 a 1 è arrivato il 3 a 2 e fino alla fine è stat a una battaglia. Raccogliamo questa vittoria molto positiva e ora ci prepareremo per il ritorno di Coppa Italia e la gara di domenica prossima".

"Partita strana – sottolinea Ivan Santi dg Urbino il giorno dopo la sconfitta sul campo del Chiesanuova –. Dopo mezz’ora ci siamo ritrovati sotto di tre goal senza demeritare ma con degli errori banali che in queste partite così importanti non ti puoi permettere. Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione da grande squadra. Il mister ha ridisegnato l’assetto tattico e ci siamo riversati nella metà campo avversaria. Purtroppo non è bastato anche se abbiamo avuto più volte la palla del 2-3 che avrebbe rimesso tutto in discussione. Peccato, dobbiamo ripartire dal secondo tempo disputato e continuare a lavorare mettendoci in testa che a questa grandi squadre non puoi regalare nulla. Nota da sottolineare la buona prova di Alessandro Mari nella ripresa, un giovane 2006 del nostro settore giovanile".

Primo punto della stagione per l’Alma Juventus Fano opposto sul campo del Fermignano ad un robusto Atletico Mariner. "Andare vantaggio e mantenerlo per quasi ottanta minuti avendo avuto tra l’altro alcune occasioni per raddoppiare o addirittura per segnare il terzo gol e poi essere raggiunti allo scadere della partita lascia l’amaro in bocca – ha commenta nel dopo partita il presidente dell’Alma J.Fano Salvatore Guida – comunque la nostra squadra ha disputato un’ottima prova, c’è stato anche del bel gioco e siamo in crescita. Siamo fiduciosi per il futuro e speriamo che la prima vittoria possa già arrivare domenica ad Urbino. Sono contento della prestazione odierna anche gli ultimi arrivati hanno ben impressionato".

Amedeo Pisciolini