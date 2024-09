Eccellenza. Sant’Agostino a Gambettola, trasferta in salita

Dopo il 3-0 incassato a domicilio ad opera del Mezzolara, il Sant’Agostino cerca punti e autostima a Gambettola, formazione romagnola ambiziosa. La formazione ramarra in trasferta all’esordio stagionale ha fatto bene, deve ritrovare lo stesso spirito. Cristiano Bolognesi lamenta diverse defezioni, si va da Cremaschi (lussazione alla spalla), a Vanzini (stiramento), ad Anostini, che si è infortunato in Coppa mercoledì scorso. A rischio inoltre capitan Iazzetta, anche se non si dispera per un recupero in extremis; non utilizzabile il nuovo acquisto Alex Russo, arrivato dall’Arcetana, perché deve ancora scontare un turno di squalifica. Andrea Di Bari (nella foto) mette in guardia sulle insidie del Gambettola: "E’ un avversario molto pericoloso – afferma il centrale difensivo – una delle pretendenti alla vittoria finale. Contro di loro vogliamo dimostrare che la sconfitta casalinga con il Mezzolara è stato solo un episodio". E’ anche un confronto tra due squadre di qualità. "E’ vero, sotto questo profilo è un bel test. Sono convinto che siamo un’ottima squadra, non ci siamo tutti ma abbiamo una rosa adeguata per fronteggiare la situazione. Serve una reazione dopo la battuta d’arresto, tornare a vincere: le qualità per farlo le abbiamo". Per rimpiazzare gli assenti mister Bolognesi in settimana ha provato Franchi, Ceneri e Sarti, che sono in predicato di scendere in campo a Gambettola. Il Sant’Agostino in Coppa ha pareggiato 3-3 con il Castenaso, con in campo la squadra baby, mentre il Gambettola ha strapazzato il Faenza nel secondo turno di Coppa 7-0, con tripletta di Zavatta e con in campo il nuovo acquisto Queiroz. E se a Gambettola il risultato dovesse essere penalizzante ecco che le voci di una panchina a rischio per Bolognesi potrebbero trovare fondamento. Tra i nomi che piacciono ci sono quelli di Biagi, ex allenatore del Russi, ma anche Galantini, che ha vinto il campionato di Promozione a Poggio Rusco, nel Mantovano, il paese del direttore sportivo Marco Secchieroli.