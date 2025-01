Eccellenza. Sant’Agostino, pari a reti bianche

futball cava

0

sant’agostino

0

Il Sant’Agostino sbatte contro il Futball Cava Ronco e torna a casa con un punto. Nel tardo pomeriggio di ieri finisce con risultato di parità e senza reti tra le due formazioni. Una prima parte di gara equilibrata, con le due formazioni che provano a costruire alcune azioni di ripartenza. Tra i ramarri da segnalare che al 14’ s’infortuna Roda, a cui subentra Ceneri. I padroni di casa ci provano con alcune conclusioni, ma è attento Costantino. Nella ripresa la formazione del Sant’Agostino ha alcune occasioni in attacco, ma non riesce a sbloccare e a fare sua la partita. Ci prova Cazzadore, senza impensierire il portiere romagnolo. Mister Ricci prova a cambiare qualcosa nella formazione, al 75’ Corsi esce per Pinca. L’andamento della partita, però, non cambia con le due squadre che non riescono ad essere incisive. Nel finale esce anche Cazzadore per Vanzini, ma il risultato rimane fermo sullo 0-0 fino al triplice fischio.

m. t.