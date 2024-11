Eccellenza. Sant’Agostino vuole allungare sul Novafeltria

Dopo l’ottimo pareggio esterno con la capolista Pietracuta, il Sant’Agostino punta al punteggio pieno con il Novafeltria, formazione riminese in difficoltà e in crisi di identità. Peraltro il pareggio è costato caro al Pietracuta, scavalcato in testa alla classifica dal Coriano. La prossima avversaria dei ramarri domenica scorsa è stata sconfitta 3-0 dal Gambettola, al termine di una partita equilibrata solo nella prima parte. Il Novafeltria inizialmente gioca bene, ma pecca di pericolosità offensiva. Nella ripresa al 53’ il Gambettola chiude il conto sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con il colpo di testa di Rossi che si infila sotto l’incrocio. Il Novafeltria non riesce a reagire e nel finale i biancoverdi firmano il tris, con Zavatta.

Il Novafeltria è attardato di 6 punti dalla squadra del presidente Bruno Lenzi, "e vogliamo che ci resti – afferma fiducioso il direttore sportivo Marco Secchieroli – Gli sportivi ferraresi hanno il dente avvelenato con la squadra riminese: l’anno scorso mandò in Promozione il Masi Torello Voghiera nella finale play out, tra l’altro con Ruggero Ricci in panchina. E’ una squadra che corre e accetta il confronto del gioco. Vogliamo i tre punti: sono indispensabili se vogliamo dare continuità e salire di posizioni in classifica".

Ha notato passi avanti sul piano del gioco della sua squadra dall’avvento di Ricci? "Il suo arrivo ha portato benefici importanti, soprattutto a livello tattico. Sono state individuate delle lacune, cui si sta ponendo rimedio". Andrete sul mercato per tamponare queste lacune? "Qualcosa arriverà, stiamo meditando rinforzi in tutti i reparti". Il Sant’Agostino sarà senza il lungo degente Cremaschi, che ha ripreso a correre da pochi giorni dopo l’intervento chirurgico alla spalla lussata. A rischio Anostini, il forte terzino pescato con lungimiranza a Camisano Vicentino da Secchieroli. Ricci non dispera di recuperarlo in extremis, troppo importante la presenza dell’esterno difensivo con il gol facile.

