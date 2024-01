Eccellenza. Scandicci-Rondinella accende la giornata. E’ un derby show

Dopo gli anticipi Zenit-Camaiore 1-1 (A) e Sinalunghese-Rufina 1-0 (B), si goca alle 14,30. Riposa Siena.

Girone A Pro Livorno Sorgenti-Lanciotto, arbitro Lisi di Empoli. Padroni di casa senza Lucarelli e Signorini squalificati, nel Lanciotto rientra Verdi.

Girone B Scandicci-Rondinella, arbitro Carnevali di Prato. Nella Rondinella assenti Caparrini e Mazzolli, rientra Antongiovanni. Scandicci privo di Ammannati, La Rosa, Vezzi e Giacomoantonio; rientra Frascadore. A disposizione il nuovo acquisto Cito (’98). Firenze Ovest-Castiglionese, Milone di Barcellona Pozzo di Gotto. L’Ovest recupera e Nieri vuole ripartire. Pontassieve-Colligiana, arbitro Rinaldi di Empoli. Il tecnico Marchionni non avrà Ramacciotti e l’attaccante Manuel Bianchi squalificati; pronto il nuovo centravanti Matteo Dari (’00) ex Nettuno. Colligiana priva di De Vitis e Mussi. Fortis-Foiano, arbitro Lachi di Siena. La Fortis recupera Bettoni e fa debuttare l’attaccante Facundo Piazze (1999), mentre Muho Klajdi non gioca. Asta-Signa 1914, arbitro Tinetti di Ivrea. Signa senza Coppola squalificato, Becagli, Capochiani e Bianchi out. Lastrigiana-Valentino Mazzola, arbitro Martini di Arezzo. Biancorossi senza Mazzanti e Del Colle.

G. Puleri