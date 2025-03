Eccellenza. Scandicci vuole gioire. Match point Antella 99

Il campionato di Eccellenza si appresta a vivere una domenica di fuoco per la lotta al vertice, con la capolista Scandicci determinata a superare l’ultimo ostacolo e con altre sfide importanti in chiave play off che per la salvezza. Queste le gare odierne della 28ª giornata in programma alle 14,30, tranne quelle del Girone A che sono state spostate alle 15,30 causa maltempo.

Girone A

Sestese-Certaldo. Arbitro: Fantoni sezione Valdarno. Sestese priva di Matteo Lorenzo e di Belli, quest’ultimo colpito dal grave lutto per la perdita del padre Francesco. Ospiti senza Cito, Mengoni e Boumarouan.

Girone B

Colligiana-Affrico. Arbitro: Giannini di Pontedera. Sul campo della Colligiana l’Affrico è deciso a difendere il posto play off contro i senesi che sperano di recuperare punti nei confronti dello Scandicci. Affrico senza Banchelli e Benvenuti.

Scandicci-Castiglionese. Arbitro: Lachi di Siena. A San Casciano la capolista anche senza Tommaso Del Pela, Caddeo, La Rosa e Fasciana è pronta a superare l’ultimo ostacolo che può valere la serie D. Ospiti con Cavallini.

Fortis Juventus-Grassina. Arbitro: Monti di Firenze. La Fortis di Morandi è priva di Gurioli, mentre il Grassina è senza Rafanelli e Caschetto, rientra Tomberli.

Signa-Lanciotto Campi. Arbitro: Foresi di Livorno. Con il rientro di Baggiani il Signa si presenta al completo come pure il Lanciotto di Secci. Verrà osservato un minuto di silenzio per la scomparsa dello storico dirigente del Signa, Marcello Lolli.

Rondinella-Nuova Foiano. Arbitro: Mascelloni di Grosseto. Al Bozzi i biancorossi di Tronconi si presentano al completo contro il fanalino Foiano privo di Bennati.

Antella 99-Sinalunghese. Arbitro: Biagini di Lucca. L’Antella si gioca il match point decisivo. Assenti Arnetoli e Del Sante.

Val. Mazzola-Lastrigiana. Arbitro: Possanzini di Foligno. E’ una trasferta delicata per la Lastrigiana priva di Canali e di Romei.

G. Puleri