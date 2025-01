Eccellenza. Sconfitta incredibile e immeritata per il Montespertoli

Cenaia3Montespertoli1

CENAIA: Baglini, Rossi, Solimano (60’ Pecchia), Remorini (65’ Marcon), Signorini, Puleo, Papini, Quilici (91’ Bartolini), Canessa, Neri (89’ Di Bella), Apolloni (69’ Ferretti). All.: Sena.

MONTESPERTOLI: Romano, Corradi, Liberati, Trapassi, Conti, Pecci, Anichini (70’ Fiaschi), Corsi (78’ Veraldi), Vangi, Maltomini, Gasparri (60’ Biliotti). All.: Sarti.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Reti: 13’ Gasparri; 80’ aut. Liberati; 85’ Canessa; 88’ Neri.

CENAIA – Incredibile e immeritata sconfitta per il Montespertoli contro il Cenaia: fino a 10’ dalla fine conduceva 1-0 grazie alla rete in avvio di Gasparri, bravo a trovare il pertugio giusto con una conclusione da fuori area. I gialloverdi di mister Sarti sprecano poi due ghiotte occasioni per chiudere la partita, prima con Anichini nella prima frazione e poi con Vangi nella ripresa, e nel finale vengono puniti. Il Cenaia raggiunge fortunosamente il pari all’80’ grazie a un’autorete, poi però spinge sull’acceleratore e con un micidiale uno-due firmato Canessa-Neri tra l’85’ e l’88’ porta a casa l’intera posta in palio. Dopo il blitz di Viareggio, il Montespertoli resta quindi a 25 punti, abbondantemente sopra la zona play-out e a sole tre lunghezze da quella play-off.