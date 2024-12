Eccellenza. Segnali di ripresa per Buglio. Real Forte, pari in rimonta

pro livorno sorgenti

1

real forte querceta

1

PRO LIVORNO SORGENTI: Bettarini, Faye, Lischi, Freschi, Rotunno, Signorini, Sottile, Santagata, Morelli, Pratesi, Casanova. A disp.: Strambi, Buonaccorsi, Maffei, Gjini, Di Tora, Putrignano, Romanacci, Manetti, Furiani. All.: Bandinelli.

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Maurelli, Lucarelli, Vittorini, Tognarelli, Giubbolini, Bucchioni, Fortunati, Panicucci, Bartolini, Smecca. A disp.: Luci, Frosina, Parducci, Quercetani, Bartalini, Jendoubi, Scarpa, Stringara. All.: Francesco Buglio.

Arbitro: Leonetti di Firenze.

Reti: 3’pt Lischi, 24’st Panicucci.

LIVORNO – Segnali di ripresa per il Real Forte Querceta, che pareggia in rimonta sul campo della Pro Livorno Sorgenti. La rete subita dopo nemmeno tre minuti di gioco poteva essere una mazzata per le poche certezze di una squadra ancora alla ricerca di un’identità. E invece, soprattutto nella ripresa, c’è stata una reazione di cuore e di coraggio, che ha portato al gol dell’1-1 di Panicucci. Un buon punto da cui ripartire, dopo le due sconfitte consecutive contro Camaiore e Castelnuovo Garfagnana. Il girone d’andata si chiude nettamente sotto le aspettative (nessuno si immaginava al giro di boa di trovarsi nella parte destra della classifica, a meno venti dal primo posto) ma, questa domenica, Buglio ha trovato almeno qualche nota positiva da cui ripartire. Formazione ancora rivoluzionata per il Real Forte Querceta: debuttano dal primo minuto gli ultimi due acquisti, Maurelli e Smecca, mentre Scarpa e Stringara si accomodano inizialmente in panchina.

L’inizio è catastrofico: al primo affondo la Pro Livorno Sorgenti passa in vantaggio grazie a Lischi, lasciato troppo libero dalla difesa del Real Forte Querceta. I versiliesi accusano il colpo ma rimangono in partita, giocandosela alla pari con gli avversati. Nella ripresa il Real Forte Querceta cambia marcia, Buglio azzecca le mosse giuste e al 69’ trova il pareggio con Panicucci, al secondo centro consecutivo. Il pareggio non accontenta il Real Forte che spinge alla ricerca del gol vittoria. Lucarelli ci va vicino un paio di volte ma il risultato non cambia: è un pareggio che comunque offre buoni spunti.

Michele Nardini